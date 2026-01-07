Lazio contro la Fiorentina altro rigore negato. Cosa è successo

Il difensore biancoceleste non riesce a calciare e cade a terra. L’arbitro Sozza non assegna però il rigore e il VAR a seguito del check effettuato, lascia riprendere il gioco con un nulla di fatto.

Nel corso della sfida fra Lazio e Fiorentina allo stadio Olimpico, c’è spazio per un episodio dubbio nel primo tempo. Al minuto numero 20 infatti in area viola c’è una trattenuta che sembra abbastanza evidente da parte del difensore della squadra di Vanoli, Pongracic, ai danni del centrale della Lazio, Gila.

Altro episodio che fa infuriare la Lazio dunque, che nella sfida contro la Fiorentina si è vista negare un rigore sulla trattenuta di Pongracic ai danni di Gila.

Anche l’esperto ed ex arbitro Luca Marelli dagli studi di DAZN ha spiegato che si trattava di calcio di rigore da assegnare tramite una On Field Review, a causa della trattenuta del centrale viola. E ci sarebbe stata anche una ammonizione da dare a Pongracic, per comportamento antisportivo.