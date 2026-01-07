Lazio contro la Fiorentina altro rigore negato. Cosa è successo

SI HD

Lazio, bufera contro la Fiorentina: rigore negato. Cosa è successo

Siamo alla 19esima giornata di Serie A, ma le polemiche arbitrali non accennano a placarsi. Sembra essere destinata a far discutere la sfida fra la Lazio e la Fiorentina, con un ennesimo episodio che fa infuriare la squadra biancoceleste nel corso del primo tempo

Siamo arrivati alla 19esima giornata di Serie A, ma le polemiche arbitrali non sembrano accennare a placarsi. In particolare in casa della Lazio, dopo settimane decisamente roventi da questo punto di vista: nella sfida contro la Fiorentina c’è spazio per l’ennesimo episodio che fa infuriare gli uomini di Maurizio Sarri. L’accaduto è del primo tempo, quando al 20° minuto c’è una trattenuta in area di rigore viola. L’arbitro Sozza però non interviene come spererebbero i biancocelesti.

Nel corso della sfida fra Lazio e Fiorentina allo stadio Olimpico, c’è spazio per un episodio dubbio nel primo tempo. Al minuto numero 20 infatti in area viola c’è una trattenuta che sembra abbastanza evidente da parte del difensore della squadra di Vanoli, Pongracic, ai danni del centrale della Lazio, Gila.

Il difensore biancoceleste non riesce a calciare e cade a terra. L’arbitro Sozza non assegna però il rigore e il VAR a seguito del check effettuato, lascia riprendere il gioco con un nulla di fatto.

Rigore negato alla Lazio, Marelli: “Era da dare”

Altro episodio che fa infuriare la Lazio dunque, che nella sfida contro la Fiorentina si è vista negare un rigore sulla trattenuta di Pongracic ai danni di Gila.

Anche l’esperto ed ex arbitro Luca Marelli dagli studi di DAZN ha spiegato che si trattava di calcio di rigore da assegnare tramite una On Field Review, a causa della trattenuta del centrale viola. E ci sarebbe stata anche una ammonizione da dare a Pongracic, per comportamento antisportivo.

