Sorpresa in MotoGP, paddock incredulo: è successo davvero

Grande stupore per un pilota che l’anno prossimo, inforcherà una moto in una scuderia pronta a sorprendere. Il primo contatto è stato incredibile.

Dopo aver abbandonato ogni contatto con Ducati in seguito – si suppone – al caso Marc Marquez un paio di anni fa, il team Pramac Ducati è diventato Pramac Yamaha, una realtà che ha tanta voglia di rivalsa, anche per dimostrare ai nuovi rivali il suo valore. Un nuovo innesto, arrivato proprio quest’anno, sembra in grado di dare alla squadra nipponica quel plus per riuscirci davvero.

L’ultimo arrivato in casa Pramac è Toprak Razgatlıoğlu, un atleta di spessore che arriva da uno sport piuttosto diverso ma parte già con grandi aspettative. Trapiantato dalla Superbike dove si è tolto varie soddisfazioni, il pilota turco ha come obiettivo per ammissione del suo stesso manager quella di essere il miglior pilota su una Yamaha già nel 2026.

Non sarà un compito facile, considerando che il team principale ha Fabio Quartararo tra le sue fila e, ovviamente, che trapiantare un pilota dalla Superbike alla MotoGP o viceversa è sempre uno shock a cui non tutti si abituano da subito, basta vedere le ultime gare di Nicolò Bulega nel 2025. Eppure, Toprak è un uomo in grado di sorprendere: lo ha appena dimostrato dal vivo.

Toprak ha sconvolto il Circus

Il curriculum con cui il pilota turco classe 1996 si presenta ai blocchi di partenza non è mica da ridere. Sono ben 3 i mondiali di Superbike che si è potuto appendere in casa, 257 le gare a cui ha preso parte di cui ben 78 sono state vinte spesso contro avversari di grande spessore. Insomma, abbiamo a che fare con tutto meno che con un novellino.

Quello che però spesso rende un pilota il favorito del pubblico è anche l’aspetto extra sportivo. Come l’atleta si comporta e si pone davanti alle telecamere quando non inforca una moto. Toprak è già diventato il beniamino del web per un evento di questo tipo, ossia la sua partecipazione all’equivalente turco di The Voice of Italy che si chiama “O Ses Türkiy”.

La performance canora del pilota è stata buona? Vi lasciamo il giudizio con un estratto della sua apparizione sul palco: ciò che conta davvero è l’impatto dal punto di vista mediatico di questo suo momento fuori dal personaggio, che sul web è già piaciuto tantissimo ai fans che lo vedranno inforcare la nuova Yamaha già a fine mese, per le prove di Sepang, una delle gare più importanti del mondiale.