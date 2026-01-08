ATP Hong Kong, gioie e dolori tra Musetti e Sonego: prima finale dell’anno

Lorenzo Musetti affronterà ai quarti di finale la wild card Coleman Wong, che ha battuto con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 il canadese Diallo. Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi di finale dell’ATP di Hong Kong. In doppio poi i due hanno raggiunto la finale.

Prima finale dell’anno per il Tennis Italiano, Musetti e Sonego hanno infatti superato il quarto di finale nel doppio ad Hong Kong battendo Erler/Galloway con il punteggio di 5-7, 6-3, 10-4. Gli avversari in semifinale, Coleman Wong (avversario di Musetti in singolare) e Gabriel Diallo si sono infatti ritirati. Nell’altra semifinale Karen Khachanov e Andrey Rublev se la vedranno con lo statunitense Vasil Kirkov e l’olandese Bart Stevens. Terza finale in doppio per i due dopo quelle di Dubai e Cincinnati. In singolo, vittoria ieri per Musetti contro Etcheverry 6-7(3-7), 6-2, 6-4. Ai quarti l’avversario sarà proprio Coleman Wong. Per Sonego eliminazione agli ottavi di finale, oggi contro il cinese Shang con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco.

Musetti-Sonego, terza finale

E’ giunta già l’8 di gennaio la prima finale del Tennis italiano in questo 2026. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego infatti si giocheranno il titolo in doppio a Hong Kong. La coppia azzurra, che debuttato insieme in doppio nel torneo olimpico di Tokyo 2020, ha superato Erler/Galloway con il punteggio di 5-7, 6-3, 10-4. In semifinale ha invece sfruttato il ritiro di Coleman Wong (avversario di Musetti in singolare) e Gabriel Diallo per centrare la loro terza finale della carriera dopo quelle di Doha e Cincinnati. Nell’altra semifinale Karen Khachanov e Andrey Rublev se la vedranno con lo statunitense Vasil Kirkov e l’olandese Bart Stevens. Un avvio quindi straordinario di 2026 per la coppia azzurra che ora vorrà portare a casa anche il primo trofeo dell’anno. In singolare invece umori contrastanti per i due azzurri.

Musetti, ai quarti ora Coleman Wong

Dopo la vittoria ottenuta ieri all’esordio contro Etcheverry, Lorenzo Musetti tornerà in campo all’Atp 250 di Hong Kong alle 6.30 del 09/01. Il carrarino, numero 1 del seeding, affronterà ai quarti di finale la wild card Coleman Wong, che ha battuto con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 il canadese Diallo. Per Musetti sarà il 42° quarto di finale a livello Atp, il 19° su cemento. Tra i due c’è un solo precedente, che risale proprio all’Atp 250 di Hong Kong. In particolare alla stagione 2024, quando a vincere al primo turno fu proprio il carrarino con il punteggio di 6-4, 7-5. Musetti parte quindi da favorito, con l’obiettivo di conquistarsi l’accesso alla semifinale.

Sonego eliminato

Umore diverso invece per Lorenzo Sonego. Si è chiuso agli ottavi di finale, infatti, il percorso all’Atp 250 di Hong Kong. L’azzurro ha perso contro il cinese Shang con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco. Una partita che lascia un po’ di rammarico per Sonego, che non ha sfruttato ben cinque palle break (una nel primo set e ben quattro nel secondo). Match equilibrato che ha visto però Shang avere la meglio sull’azzurro che lascia così anticipatamente la competizione.