Coppa d’Africa, ascolti super per gli ottavi di finale su Sportitalia

Domani iniziano i Quarti di Finale della Coppa d’Africa, grande esclusiva di Sportitalia. I dati di ascolto in merito agli ottavi di finale confermano l’interesse che sta suscitando il torneo che si sta svolgendo in Marocco, che ora entra nella fase più calda

La Coppa d’Africa entra nella fase cruciale e più calda. Terminati gli Ottavi di Finale, da domani entrano nel vivo i Quarti, con le big ancora tutte in corsa. Il torneo che si sta svolgendo in Marocco sta suscitando grande interesse in Italia, come confermano i dati di ascolto registrati da SPORTITALIA, che ha l’esclusiva per la trasmissione delle gare. Domani le sfide Mali-Senegal e Camerun-Marocco, mentre sabato si giocheranno Algeria-Nigeia ed Egitto-Costa d’Avorio. Il torneo trasmesso in esclusiva sul digitale terrestre ha fatto segnare uno share medio del 4%. Da domani via ai quarti di finale, sempre in diretta.

Coppa d’Africa, i dati di ascolto super su Sportitalia

Il nuovo anno è iniziato con grandi ascolti per Sportitalia che sta trasmettendo in diretta ed esclusiva la 35° edizione della Coppa d’Africa. Numeri altissimi per gli ottavi di finale che hanno qualificato le big del continente africano alle sfide che da domani, venerdì 9 gennaio, designeranno le semifinaliste in lizza per il trofeo.

La Coppa d’Africa, grande esclusiva di Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio internazionale.

In particolare, eccellenti gli ascolti della sfida Nigeria-Mozambico che si è disputata lunedì 5 gennaio 2026: 303.000 telespettatori medi (individui di età superiore ai 4 anni) in prime time e oltre 100mila nella fascia maschile 25-54 anni con share superiore al 4%. Ottima performance anche per Algeria-Repubblica Democratica del Congo nel giorno dell’Epifania: 262.000 ascolto medio complessivo e share vicino al 4,5% nella fascia maschile 25-54 anni.

Coppa d’Africa, gli ottavi con più ascolto su Sportitalia

Il 6 gennaio è stato caratterizzato da una vera maratona di Coppa d’Africa che ha coinvolto anche Costa d’Avorio-Burkina Faso: 315.000 telespettatori (individui +4 con una reach superiore a un milione) e 110mila nella fascia uomini 25-54 anni con il 4.5% di share.

Oltre a questo, da segnalare la presenza costante di 80.000 persone collegate da mobile e 125.000 persone collegate con hbbtv, che portano la presenza sul canale a quasi 2.5 milioni di persone giorno amanti della Coppa D’Africa. La competizione africana si conferma una competizione di prestigio con una media di ascolto fino ad ora intorno ai 300.000 telespettatori con share medio del 4%.