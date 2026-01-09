Arrivano altre notizie decisamente singolari dal ritiro della Nigeria in Coppa d’Africa, grande esclusiva di Sportitalia che si sta giocando in Marocco. Il boicottaggio di Osimhen e compagni al torneo potrebbe essere scongiurato dall’intervento del capitano Ndidi

La partecipazione della Nigeria alla Coppa d’Africa ha rischiato seriamente di naufragare a causa di una vicenda extracalcistica che ha messo in crisi l’intero gruppo. Alla base delle tensioni c’erano alcuni premi economici annunciati dalle istituzioni ma mai effettivamente versati, una situazione che ha fatto esplodere il malcontento nello spogliatoio proprio nel momento più delicato del torneo. Il segnale più evidente della frattura è arrivato con l’assenza collettiva all’allenamento di metà settimana, preludio a una possibile clamorosa rinuncia anche al match dei quarti di finale contro l’Algeria. Ecco però la mossa del capitano, Wilfred Ndidi.

Coppa D’Africa, bonus Nigeria: la mossa di Wilfred Ndidi

Nonostante le rassicurazioni arrivate dai vertici federali, la squadra della Nigeria sembrava determinata a portare avanti la protesta. A cambiare il corso degli eventi è stato però il capitano Wilfred Ndidi, che si è assunto la responsabilità di ricompattare il gruppo e impedire che la situazione degenerasse. Il centrocampista, attualmente in forza al Besiktas, ha deciso di intervenire personalmente pur di evitare conseguenze irreparabili sul percorso della nazionale.

Secondo quanto riferito da Olúwashínà Okeleji della BBC, Ndidi si è detto pronto a coprire di tasca propria i compensi promessi ai compagni nel caso in cui i fondi governativi non arrivassero in tempo, nonostante dal Ministero delle Finanze sia filtrata la certezza che il pagamento sia già stato disposto. Una mossa forte, dettata dalla volontà di proteggere il gruppo e mantenere alta la concentrazione sull’obiettivo sportivo.

Coppa d’Africa, le partite di oggi su Sportitalia

Il pericolo di un boicottaggio è così rientrato, permettendo alla Nigeria di proseguire la propria avventura nel torneo con concrete ambizioni di arrivare fino in fondo. La sfida con l’Algeria, in programma sabato, rappresenta uno snodo cruciale e la squadra potrà scendere in campo anche grazie al gesto del suo capitano, che ha preferito mettere da parte ogni polemica per garantire stabilità e serenità all’interno dello spogliatoio.

