Coppa D’Africa, Senegal in semifinale con lo Stregone – VIDEO

La Coppa d’Africa, grande esclusiva di Sportitalia, ha la sua prima squadra qualificata in semifinale. Il Senegal dell’attaccante della Lazio Boulaye Dia (solo in panchina) ha superato di misura il Mali (titolare il giocatore del Lecce, Coulibaly). Che sia stato decisivo l’apporto dello “stregone” in tribuna? Alle 20 Camerun-Marocco (canale 60 e anche in streaming)

Prosegue la Coppa d'Africa, grande esclusiva di SPORTITALIA. Il torneo che si sta svolgendo in Marocco entra nella fase cruciale e c'è un primo verdetto dai Quarti di Finale. Il Senegal ha infatti superato 1-0 il Mali, qualificandosi come prima squadra per le semifinali. Solito entusiasmo sugli spalti, dove compare anche un tifoso particolare.

Coppa d’Africa, Senegal in semifinale… con lo stregone: il video

Il Senegal è la prima squadra a qualificarsi per le semifinali della Coppa d’Africa che si sta svolgendo in Marocco. Contro il Mali ai Quarti è stato decisivo il gol realizzato da Iliman Ndiaye, giocatore dell’Everton, al 27′. Solo panchina per l’attaccante della Lazio, Boulaye Diao. Titolare invece il centrocampista del Lecce, Lassana Coulibaly.

La squadra di Thiaw è stata facilitata anche dall’inferiorità numerica dell’avversario a partire dalla fine del primo tempo, quando Bissouma ha rimediato un rosso. Chissà che non abbia influito anche la presenza di un tifoso decisamente particolare in tribuna, come si può vedere dalle immagini di SPORTITALIA qui sotto.

Marocco-Camerun, ore 20.00 su Sportitalia

La seconda partita dei quarti di finale della AFCON 2025 vedrà Marocco e Camerun, affrontarsi questa sera con il calcio d'inizio previsto per le 20:00

. Per più di quattro decenni, i Leoni Indomabili non si fanno intimidire dal peso di affrontare i padroni di casa: dalla Costa d’Avorio nell’84 al Ghana nel 2008, il risultato è sempre lo stesso. E i Leoni dell’Atlante ne sanno già qualcosa: 1988, allo stadio Mohammed V di Casablanca, il Camerun davanti a una folla di 45.000 staccò il pass per la finale. Dopo le polemiche prima dell’inizio di questa competizione per la lista dei convocati con un cambio inaspettato nella guida tecnica, la formazione allenata dal Ct David Pagou, sogna in grande con l’obiettivo di provare ad eliminare i grandi favoriti del torneo.