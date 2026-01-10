Addio in casa Ferrari: l’annuncio getta ombre sul 2026

La svolta improvvisa in casa Ferrari ha lasciato senza parole tutti i tifosi: il 2026 è partito già con un addio, ecco di chi si tratta.

Dopo un anno decisamente al di sotto delle aspettative come quello appena passato la Ferrari non ha alternative: la prossima stagione dovrà essere molto diversa per riconquistare il cuore dei tanti tifosi delusi. Proprio nelle scorse ore la scuderia di Maranello ha annunciato il nome della nuova monoposto: il Cavallino rampante ha deciso di dare continuità con la passata stagione optando per la denominazione SF-26.

Tuttavia lo slogan scelto dalla Ferrari è fin troppo chiaro: “Inizia una nuova era“. E’ proprio ciò che si augurano i sostenitori della Rossa, dato che sono passati 19 anni dall’ultimo Mondiale piloti vinto da Maranello (e 18 dall’ultimo titolo Costruttori). La Ferrari ha poi confermato entrambi i piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton: toccherà a loro lottare con McLaren, Red Bull e Mercedes.

I dubbi sul futuro del monegasco e del britannico sono stati spazzati via, anche se entrambi non hanno potuto fare a meno di palesare il loro malcontento per come è andato il Mondiale 2025. Proprio in queste ore, però, è stato comunicato un addio che ha spiazzato il popolo ferrarista: in vista della nuova stagione il team di Maranello perde già un pezzo importante.

Addio improvviso in Ferrari: il team perde un pezzo importante

Silvia Hoffer Frangipane ha ufficialmente lasciato il ruolo di responsabile delle pubbliche relazioni e dei media della Scuderia Ferrari. Il team ha nominato ad interim Maria Conti come sua sostituta: la stessa Conti era stata nominata lo scorso 14 ottobre responsabile della comunicazione della Ferrari dopo un’esperienza di circa 20 anni nel settore delle auto e del lusso.

Silvia Hoffer Frangipane non lascerà la Rossa: per lei è infatti pronto un nuovo incarico all’interno del team di comunicazione dell’azienda. Tuttavia la notizia ha suscitato comunque un certo dispiacere: gli appassionati di Formula 1 la conoscono da tempo e hanno imparato ad apprezzarne le doti, sia a livello professionale che umano.

In Ferrari è approdata nel 2019, al culmine di una carriera che nel 1998 l’ha vista dirigere l’ufficio stampa della Minardi (dopo le primissime esperienze con Bugatti e Ducati) per poi passare in Williams e successivamente in McLaren. Con la scuderia di Maranello ha inizialmente ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione, per poi diventare responsabile delle pubbliche relazioni e dei media.