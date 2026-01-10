Como-Bologna e Udinese-Pisa, doppio pari e altre polemiche: cos’è successo

Doppio pareggio nelle gare delle 15 della 20^ giornata di Serie A. Il Como riacciuffa nel finale il Bologna, in un’altra gara che potrebbe far discutere a livello arbitrale. 2-2 invece fra Udinese e Pisa al Bluenergy Stadium.

Prosegue la 20^ giornata di Serie A. Il Como riacciuffa in pieno recupero il Bologna: la squadra di Fabregas ringrazia Baturina, che ha risposto alla rete nel secondo tempo di Cambiaghi. Lo stesso Cambiaghi è stato espulso per un colpo rifilato a Vitik. L’Udinese invece prima rimonta il Pisa sul 2-1 e poi concede un punto alla squadra di Gilardino. Andiamo con ordine e vediamo cos’è successo, fra campo e classe arbitrale.

Como-Bologna 1-1: altre polemiche arbitrali

Quando la sconfitta sembrava ormai inevitabile, il Como trova il pareggio al 94’ grazie a una prodezza improvvisa di Baturina contro un Bologna rimasto in dieci uomini e che si era portato in vantaggio con Cambiaghi al 60′. Un punto prezioso per i lariani, che restano agganciati alla zona europea, mentre i rossoblù recriminano per un successo sfumato nel finale.

La gara si apre con un Bologna aggressivo e subito pericoloso con Cambiaghi, ma il Como reagisce e crea diverse occasioni, sprecandole però con Nico Paz e Vojvoda. Anche nella ripresa i padroni di casa partono forte, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio ancora con Cambiaghi. Poco dopo, però, lo stesso attaccante viene espulso, cambiando l’inerzia del match. Il Como spinge, colpisce un palo e nel recupero trova il meritato 1-1 con una splendida conclusione di Baturina.

Como-Bologna, altre polemiche: cosa è successo con l’arbitro Abisso

Altre polemiche arbitrali in questa sfida. Innanzitutto per la revisione chiamata dal VAR che ha portato al rosso di Cambiaghi al 60′: il giocatore rifila sì una gomitata a Van der Brempt, ma sembra di lieve entità, sul petto e per reagire ad un ‘attacco’ dell’avversario a palla lontana.

L’arbitro Abisso poi è di nuovo protagonista con il rigore prima assegnato e poi tolto al Como. Punito un intervento davvero leggero di Vitik su Douvikas, che accentua decisamente l’intervento. Qualche ironia sui social per l’annuncio del direttore di gara, che si sente dire: “Il numero 41 non fa fallo… il 41 giusto?”.

Udinese-Pisa 2-2: il Pisa si aggrappa a Tramoni

Finisce in parità al Bluenergy Stadium. La partenza è favorevole al Pisa, che mostrano maggiore intraprendenza e vengono premiati dopo poco più di dieci minuti: Tramoni riceve palla da Aebischer, si accentra e trova una conclusione imparabile che sblocca il match contro l’Udinese. I padroni di casa reagiscono quasi subito e ristabiliscono l’equilibrio sugli sviluppi di un corner, quando Kabasele trova lo stacco vincente per battere il portiere avversario. L’Udinese prende fiducia e, prima dell’intervallo, mette la freccia grazie a un calcio di rigore trasformato da Davis, concesso per un fallo su Ekkelenkamp.

Nella seconda frazione il Pisa torna in campo deciso a raddrizzare la gara. Le sostituzioni cambiano l’inerzia dell’incontro e al 67’ Meister approfitta di una respinta per firmare il nuovo pareggio. Lo stesso attaccante va vicino alla doppietta colpendo il palo, ma nel finale, nonostante la pressione degli ospiti, il risultato non cambia. Dopo diversi minuti di recupero, la partita si chiude sul 2-2.