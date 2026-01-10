Clima teso prima della sfida fra Como e Bologna allo stadio Sinigaglia, poi finita 1-1 (con altre polemiche arbitrali). Scontri fra le due tifoserie, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. 70 tifosi rossoblu sono già finiti in Questura.

Clima teso nei dintorni dello stadio Sinigaglia nelle ore che hanno preceduto il fischio d’inizio di Como-Bologna, gara valida per l’apertura della 20ª giornata di Serie A e poi terminata 1-1, peraltro con ulteriori polemiche dal punto di vista arbitrale. A pochi minuti dall’ingresso dei tifosi nell’impianto, la situazione è degenerata all’esterno della struttura, creando momenti di apprensione, come testimoniato dalle immagini circolate sui social e fra i media. Scontri fra gruppi delle due tifoserie, vediamo cosa è successo.

Como-Bologna, il video degli scontri fuori dallo stadio

Secondo le ricostruzioni, alcuni gruppi appartenenti alle due tifoserie di Como e Bologna sono entrati in contatto dando origine a uno scontro diretto. Durante il confronto sono stati lanciati oggetti contundenti, tra cui bottiglie e bastoni, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

Le immagini circolate in rete mostrano la presenza della polizia impegnata a separare i gruppi coinvolti e a mettere in sicurezza l’area. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 13, quindi con un certo anticipo rispetto all’inizio della partita, prevista alle 15. Di seguito alcune delle immagini circolate in rete che testimoniano quanto accaduto prima di Como-Bologna.

🔴🔵⚪🔵 #ComoBologna | Clima teso poco prima della partita. All’incrocio tra Viale Masia e Viale Rosselli ci sono stati degli scontri tra le due tifoserie.#Bologna #Como pic.twitter.com/tY6E7AEGsn — Bologna Sport News (@bologna_sport) January 10, 2026

Como and Bologna fans having a street battle before their match today… 🇮🇹🙈 pic.twitter.com/joHVtft7EG — Football Fights (@Footballfights) January 10, 2026

Como-Bologna, scontri fra tifosi: 70 in Questura

I disordini si sono verificati poco distante dallo stadio prima della gara fra Como e Bologna, precisamente all’incrocio tra viale Massenzio Masia e viale Fratelli Rosselli, in una zona molto frequentata e situata di fronte alla sede dell’Automobile Club Como. A causa degli scontri, la circolazione è stata temporaneamente bloccata lungo entrambe le strade e anche nelle vie adiacenti, con inevitabili disagi per automobilisti e residenti. Solo dopo alcuni minuti la situazione è tornata sotto controllo.

Come riporta il Corriere della Sera, 70 tifosi del Bologna sono poi statti portati in Questura sotto il controllo di diverse squadre del Reparto Mobile di Milano e del Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Como.