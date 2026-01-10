SI HD

Home » Calcio » Coppa d’Africa: Algeria-Nigeria su Sportitalia: Lookman vuole la semifinale

di

Dopo Senegal e Marocco, la Coppa d’Africa – grande esclusiva di Sportitalia – conoscerà a breve i nomi delle altre due semifinaliste. Alle 17 Algeria-Nigeria, Belghali sfida Lookman. Alle 20 ecco Egitto-Costa d’Avorio. Il tabellone e dove vedere le gare.

Dopo la vittoria di misura del Senegal sul Mali (1-0) e quella dei padroni di casa del Marocco sul Camerun (2-0), la Coppa d’Africa – grande esclusiva di SPORTITALIA – conoscerà a breve i nomi delle altre due semifinaliste. Alle 17 il calcio d’inizio di Algeria-Nigeria: il terzino del Verona, Rafik Belghali, sfida l’attaccante dell’Atalanta, Ademola Lookman. La sfida sarà visibile gratuitamente su Sportitalia (canale 60 DTT, anche in streaming sul nostro sito e sulla nostra app, clicca qui!).

Il trofeo della Coppa d'Africa
Coppa d’Africa, Algeria-Nigeria in esclusiva su Sportitalia

Algeria-Nigeria, dove vederla su Sportitalia, anche in streaming

Alle 17 il calcio d’inizio di Algeria-Nigeria, che vale l’accesso alla semifinale che si giocherà il 14 gennaio contro i padroni di casa del Marocco. La partita sarà visibile in esclusiva su SPORTITALIA (canale 60 DTT, anche in streaming sul nostro sito e sulla nostra app, clicca qui per vederla!).

Le formazioni ufficiali di Algeria-Nigeria
Algeria (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Chaibi; Mahrez, Maza, Amoura. Allenatore: Vladimir Petkovic.
Nigeria (4-3-1-2): Nwaball; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams. Allenatore: Cyriel Desser.

Coppa d'Africa, il tabellone dei Quarti di Finale
Alle 20 Egitto-Costa d’Avorio: il programma in Coppa d’Africa

Alle 20 il calcio d’inizio invece di Egitto-Costa d’Avorio. La vincente di questa sfida se la vedrà in semifinale contro il Senegal, che ieri ha avuto la meglio sul Mali. La sfida Egitto-Costa d’Avorio sarà visibile in esclusiva su SPORTITALIA (canale 60 DTT, anche in streaming sul nostro sito e sulla nostra app, clicca qui!).

Il programma dei quarti di finale

Venerdì 9 gennaio
Ore 17.00: Mali-Senegal 0-1 (27′ Ndiaye)
Ore 20.00: Camerun-Marocco 0-2 (26′ B.Diaz, 74′ Saibari)

Sabato 10 gennaio
Ore 17.00: Algeria-Nigeria
Ore 20.00: Egitto-Costa d’Avorio

