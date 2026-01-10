In questa Coppa d’Africa – grande esclusiva di SPORTITALIA – diversi giocatori si sono messi in mostra anche in chiave mercato. Fra di essi c’è il difensore centrale del Camerun, Samuel Kotto. Vi abbiamo rivelato che tre squadre di Serie A sono sulle sue tracce, ma ora il Nantes sembra fare sul serio

La Coppa d’Africa, grande esclusiva di SPORTITALIA, entra nella fase più calda. All’appello mancano i nomi delle ultime due semifinaliste che sfideranno il Senegal (che ha battuto 1-0 il Mali, venerdì) ed il Marocco (vittorioso 2-0 sul Camerun). Nel torneo diversi giocatori si sono messi in mostra anche in chiave mercato, con i club italiani attenti ai talenti più interessanti che stanno emergendo nel continente africano. Fra di essi c’è Samuel Kotto, giocatore in forza al Camerun. Su di lui hanno messo gli occhi Fiorentina, Udinese e Genoa, ma Gianluigi Longari ha spiegato come il Nantes ora stia facendo sul serio per accelerare.

Kotto, il Nantes sfida Fiorentina, Udinese e Genoa: le ultime

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato che in nella Serie A italiana tre club abbiano messo gli occhi su un talento emerso in questa edizione della Coppa d’Africa, che si sta disputando in Marocco. Udinese, Fiorentina e Genoa infatti sono interessate al centrale del Camerun, Samuel Kotto.

Come riporta Gianluigi Longari però ci sono novità che riguardano un club estero, pronto all’inserimento. Dalla Ligue 1 francese infatti il Nantes è pronto all’irruzione. Pronta in tal senso un’offerta per superare la concorrenza dei club italiani per il giocatore del Gent.

Chi è Samuel Kotto: profilo e caratteristiche

Samuel Kotto è un difensore centrale di nazionalità camerunese, nato il 3 settembre 2003. Attualmente ha dunque 22 anni ed è un difensore che fa della fisicità uno dei maggiori punti di forza (è alto 190 centimetri), oltre che ad un ottimo senso della posizione ed alla capacità di farsi valere in marcatura.

Attualmente è in forza al club belga del Gent, club al quale è legato da un contratto fino al 30 giugno 2028. In Belgio è arrivato nel gennaio del 2025, dal Malmo. È in Svezia infatti che si è guadagnato la stima nel mondo del calcio europeo. Cresciuto in patria fra Tad Sport e Apejes FC, lo stesso Malmo lo ha scovato nel 2022, aggregandolo al proprio settore giovanile e facendolo giocare in prestito in diverse squadre.

Nel 2023 è avvenuto il suo esordio in massima serie svedese, poi la cessione al Gent, con cui ha già accumulato 18 presenze nel 2025. In questi mesi ha conquistato anche la Nazionale maggiore, con cui ha all’attivo 4 presenze e un assist (tutte in Coppa d’Africa).