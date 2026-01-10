Dopo l’addio commosso alla Lazio, poco gradito dal tecnico Maurizio Sarri, Mateo Guendouzi si presenta nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi del Fenerbahce. Nel big match contro il Galatasaray in finale di Supercoppa di Turchia il centrocampista francese ha sbloccato la sfida, poi vinta 2-0 dai suoi

Dopo l’addio commosso ai tifosi della Lazio allo stadio Olimpico di pochi giorni fa, Mateo Guendouzi si presenta nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi. Arrivato per 28 milioni più due di bonus dai biancocelesti, all’esordio con il Fenerbahce è risultato subito decisivo nella vittoria in Supercoppa di Turchia, giocata contro il Galatasaray stasera.

Guendouzi subito decisivo con il Fenerbahce: gol in Supercoppa

Questa sera in Turchia, a Istanbul, si è giocata la Supercoppa nazionale fra il Galatasaray ed il Fenerbahce. La coppa è andata al Fenerbahce che ha potuto godere dell'”arma segreta” arrivata dal mercato invernale.

Negli scorsi giorni infatti è arrivato Mateo Guendouzi dalla Lazio a fronte del pagamento di 28 milioni più due di bonus. Il centrocampista francese è partito immediatamente titolare nel big match ed è risultato decisivo con il suo gol, siglato al 28′ della sfida. La partita è poi terminata 2-0, con il raddoppio di Oosterwolde al 48′. Ecco il video del primo gol di Guendouzi con la nuova squadra.

Guendouzi, l’addio alla Lazio e subito in gol

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha spiegato così la cessione per 28 milioni (più bonus) di Mateo Guendouzi: “Poteva andare via già prima, poi ha fatto l’ultima partita, è andato via ed è stato sostituito. Nella Lazio c’è programmazione, abbiamo una sala scouting che in Italia non ha quasi nessuno”.

Già il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, aveva parlato dopo l’ultima gara della sua cessione. L’allenatore biancoceleste aveva dichiarato: “Guendouzi ero convinto fosse uno dei sette-otto giocatori su cui costruire il futuro. Ma quando arrivano offerte di quelle dimensioni, per una realtà come la nostra diventa complicato trattenere certi profili, e lo capisco”.