Sinner spacciato, il pericolo non è Alcaraz: “Sono pronto a tutto”

Jannik Sinner non deve preoccuparsi solo di Carlos Alcaraz in vista degli Australian Open: è spuntato fuori un altro serio pericolo.

Con il match di esibizione in Corea del Sud tutti gli appassionati di sport hanno potuto riassaporare il gusto del grande tennis. Tuttavia ciò che conta sono ovviamente le gare ufficiali: non a caso c’è grande attesa per l’inizio degli Australian Open, il primo Slam stagionale del 2026, che prenderà il via il 18 gennaio.

Jannik Sinner arriva a Melbourne con i favori del pronostico. Non potrebbe essere altrimenti: il campione italiano ha vinto gli Australian Open sia nel 2024 che nel 2025 e ha già fatto capire che il suo obiettivo è andare a caccia di un fantastico tris. In più Sinner ha concluso la scorsa stagione nel migliore dei modi, vale a dire con il trionfo alle ATP Finals di Torino (il secondo consecutivo dopo il successo del 2024): tutto lascia pensare che Jannik voglia riprendere esattamente da dove ha lasciato.

Per alzare di nuovo il trofeo degli Australian Open dovrà però vedersela con Carlos Alcaraz. Lo Slam australiano è uno dei primi obiettivi del numero 1 al mondo per il 2026, dato che finora non è mai andato oltre i quarti di finale a Melbourne (è l’unico torneo del Grande Slam che gli manca). Proprio in queste ore, però, un altro rivale presente nella top 10 del ranking ATP ha lanciato una vera e propria sfida a Sinner e Alcaraz.

Tegola Sinner, spunta un nuovo rivale: “Voglio colmare il gap”

Si tratta di Lorenzo Musetti, intenzionato a crescere ulteriormente dopo un 2025 che gli ha permesso di entrare tra i primi 10 al mondo e di disputare anche le ATP Finals. Il 2026 potrebbe diventare davvero l’anno della consacrazione per il tennista di Carrara: dalle sue parole si evince la sua determinazione nel ridurre il più possibile il gap con i due campionissimi.

“Sono cresciuto guardando le imprese dei Big 3, che hanno monopolizzato il tennis maschile per tanto tempo, e ore ci sono Jannik e Carlitos che si avviano a fare lo stesso. Tutti noi speriamo che qualcuno riesca ad inserirsi nella loro rivalità“, ha detto Musetti, che poi ha avanzato la sua candidatura.

“Io sto cercando di colmare il gap che mi separa da loro in questo momento – le parole del numero 7 del ranking ATP – Questo non significa che ci riuscirò, ma sto facendo davvero del mio meglio per arrivare a quel livello“.