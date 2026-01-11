Mistero Sinner prima dei match: la rivelazione getta scompiglio nel tennis

La verità appena emersa su Jannik Sinner ha lasciato senza parole gli appassionati di tennis: ecco cosa fa prima delle partite.

Il match di esibizione in Corea del Sud è certamente servito sia a Sinner che ad Alcaraz per testare la propria condizione fisica in vista degli Australian Open. Tra una settimana, infatti, si comincerà a fare sul serio con il primo torneo stagionale del Grande Slam. I favoritissimi sono ancora una volta loro, Jannik e Carlos: l’altoatesino arriva da due trionfi consecutivi a Melbourne e va a caccia del tris, mentre il murciano non ha mai conquistato lo Slam australiano (l’unico che ancora gli manca in bacheca) e vuole sfatare il tabù.

Come sempre Sinner cercherà di curare ogni minimo dettaglio per approdare in Australia al massimo livello, sia dal punto di vista fisico che mentale. Il numero 2 al mondo ha un’attenzione maniacale per tantissimi aspetti, compresi quelli che agli occhi dei fan potrebbero apparire poco importanti ma che invece giocano comunque un ruolo nel raggiungimento degli obiettivi più ambiziosi.

Proprio Jannik ha voluto svelare a tutti cosa inserisce nel suo borsone tecnico in occasione dei vari impegni sui campi di tutto il mondo. In un video di presentazione del nuovo kit, che vedrà la luce proprio quest’anno, il numero 2 al mondo ha sottolineato che nella nuova borsa tecnica Head – realizzata appositamente per lui – c’è ovviamente lo spazio per le sue preziose racchette. Ma non è tutto.

Sinner lo fa sempre prima dei match: ora lo sanno tutti

In una delle tasche, infatti, Sinner di solito mette il telefono e il portafoglio: si tratta della zona un po’ più personale. Sempre Sinner fa poi notare che sul borsone personalizzato c’è il suo logo della volpe, una montagna e le sue iniziali, la J e la S. Infine una scritta fin troppo chiara: “From center court with love“, ovvero ‘Dal campo centrale con amore’.

Nel nuovo borsone tecnico realizzato da Head (lo stesso sponsor che produce le racchette del campione italiano) il 24enne di San Candido potrà inserire anche tutto ciò che gli serve durante i match, ovvero integratori, snack, borracce con integratori salini e molto altro ancora.

Ohhh They call me the fox

The fox tennis bag now on sale in China 🥰 pic.twitter.com/jRIBKIA7Ym — Spica (@Kazenoutani) January 7, 2026

Per farla breve, lo strumento è pensato per far sì che Jannik Sinner possa avere in ogni match il giusto livello di energie fisiche e mentali.