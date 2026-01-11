MotoGP, Marc Marquez fatto fuori: scandalo nel paddock, è tutto vero

Gli appassionati di MotoGP non si aspettavano di certo una cosa del genere: Marc Marquez è stato escluso, è una vera batosta.

Il dominio nel Mondiale 2025 di MotoGP è stato talmente netto che anche per la prossima stagione il favorito numero uno non può che essere Marc Marquez. In sella alla Ducati ufficiale il fenomeno di Cervera ha lasciato praticamente le briciole agli avversari, almeno fino al brutto infortunio alla spalla destra – arrivato a titolo già acquisito – che gli ha impedito di prendere parte alle ultime gare del campionato.

La Rossa emiliana ha ovviamente confermato Marquez come uomo di punta per respingere l’assalto di team come Aprilia e KTM, apparsi in crescita nel 2025. L’ex Honda ha quindi la grande occasione di andare a caccia del suo decimo titolo iridato e superare definitivamente il suo grande rivale Valentino Rossi tra i piloti con più Mondiali vinti.

Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che spiazza completamente tutti i fan di Marc Marquez e più in generale gli appassionati di MotoGP. Il campione del mondo in carica è stato fatto fuori: nessuno avrebbe immaginato un tale scenario. Ma di cosa si tratta esattamente?

Marc Marquez fatto fuori, clamoroso: nessuno se l’aspettava

Forbes, come ogni anno, ha stilato la classifica degli sportivi più pagati. Nel 2025 in vetta c’è Cristiano Ronaldo, che mantiene il primato per il terzo anno consecutivo con un guadagno di 275 milioni di dollari. Subito dietro CR7 ecco Stephen Curry con i suoi 156 milioni di dollari: il podio è poi completato dal pugile Tyson Fury con 146 milioni di dollari incassati.

Dando uno sguardo alla top 10 ci si accorge subito che non è presente nessun pilota di Formula 1 o MotoGP. Marc Marquez è quindi escluso dai primi 10 sportivi più pagati al mondo: con il passaggio in Ducati i suoi introiti hanno subito un notevole incremento, ma l’incasso del nove volte iridato resta comunque distantissimo da quello dei top della classifica stilata da Forbes.

Nel 2025, infatti, il campionissimo spagnolo ha guadagnato circa 17,5 milioni di euro: una cifra che gli consente comunque di essere il più pagato nella classe regina, davanti a Fabio Quartararo (12 milioni di euro netti grazie al rinnovo con la Yamaha) e Pecco Bagnaia, suo compagno di squadra in Ducati: lo scorso anno il pilota italiano ha infatti messo in tasca 7 milioni di euro.