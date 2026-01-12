Norris in Red Bull, Verstappen furioso: non se l’aspettava

Dopo aver abbandonato Red Bull all’improvviso, Helmut Marko lancia l’ultima stangata. Max Verstappen furioso per quanto successo.

In Formula 1 le parole possono fare più male di un’uscita di pista. Lo sanno bene piloti che hanno dovuto combattere con la stampa, che li ha presi in antipatia o criticati senza una vera ragione, per tutta la loro carriera. Tra questi non c’è sicuramente Max Verstappen che non è mai stato oggetto o bersaglio di particolari attenzioni “negative” da parte dei giornalisti.

Detto ciò, non si può negare che la carriera del pilota sia arrivata ad un bivio. Lando Norris è l’uomo che ha interrotto un’imbattibilità che sembrava ormai quasi aliena, prendendosi il Titolo Piloti 2025 e la squadra in cui corre Max, Red Bull, affronta una crisi senza precedenti che ha visto Christian Horner, Adrian Newey e in ultimo Helmut Marko lasciare il team per ragioni diverse.

Proprio Marko, il vero mentore di Verstappen con cui ha sempre detto di avere un grande rapporto, ha pronunciato parole che avranno sicuramente toccato nel vivo il pilota olandese. Considerando che è stato proprio l’uomo che gli ha soffiato il quinto titolo di fila l’oggetto dell’interesse di Marko non possiamo davvero immaginare che sia andata diversamente.

Marko gela il suo pupillo con poche parole

Quando hai passato tanti anni in un mondo così competitivo sai bene quanto pesino parole simili. In una recente intervista, Helmut Marko, ormai in pensione dal mondo del motorsport, ha ripensato un po’ alla sua lunga carriera e, sebbene affermi di non avere grandi rimpianti – e come potrebbe? Ha vinto tutto il possibile in F1 – ammette di avere qualcosa che lo amareggia alle spalle.

Proprio 2 anni fa Marko ha avuto l’occasione di portare proprio Norris in Red Bull. E la cosa gli avrebbe fatto molto piacere. Considerando che Sergio Perez aveva già un piede fuori dalla porta, è ovvio che sarebbe stato lui a cedere il posto, non certo Max. Tuttavia, questo rimpianto è un po’ fuori luogo nel momento in cui Norris è pure il peggior rivale con cui Verstappens dovrà scontrarsi nel 2026.

In ogni caso, Marko ha rivelato l’esistenza di una trattativa che tra il 2023 ed il 2024 avrebbe potuto portare un giovanissimo e ancora acerbo Norris in squadra da lui: “Si sarebbe trovato molto bene in Red Bull, purtroppo le trattative non sono mai andate oltre un primo contatto a livello di negoziazioni”, rivela l’uomo. Chissà se con Max sarebbe andato d’accordo…