Rabbia Sofia Goggia, non lo accetta: polemica prima delle Olimpiadi

In attesa delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Sofia Goggia fa già i conti con una prima batosta. La sciatrice l’ha presa malissimo.

I riflettori di tutto il mondo degli Sport Invernali sono accesi e puntati su Milano dove si terranno, a partire dai primi giorni di febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina in cui anche molti atleti italiani dovranno impegnarsi per tenere alta la bandiera tricolore, una sfida che non sarà facile vista la quantità di grandi sportivi che convergeranno in questa manifestazione.

Molti esperti e tifosi tengono d’occhio specialmente la situazione di Federica Brignone, atleta che ad aprile ha fatto i conti con un gravissimo infortunio. Le condizioni della sciatrice, tornata ad allenarsi a sua detta con grande soddisfazione, non sono però l’unico punto imprortante da seguire in vista dell’evento. Anche altri atleti non sembrano essere in uno stato di forma perfetto, e non per causa di infortuni simili.

Avendo già vinto un oro olimpico in passato, Sofia Goggia, classe 1992, è una delle atlete più importanti su cui la nostra nazione punta per fare bella figura in pista. Specializzata sopratutto nella discesa libera, la Goggi ha un grande peso sulle spalle considerando le aspettative che si sono create per la sua presenza ai giochi e forse, non lo sta reggendo.

Brutte notizie per Sofia Goggia, le ultime

Il fine settimana sportivo a Zauchensee in Austria ha funto un po’ da banco di prova in vista delle Olimpiadi per le atlete italiane che vi hanno preso parte. La Goggia, dopo una prova di discesa libera non proprio eccezionale, avrebbe voluto riscattarsi con il Super G in cui è molto preparata. Tuttavia, la gara non si è potuta tenere scatenando la delusione della ragazza ma anche dei fans italiani.

L’atleta che aveva già sottolineato in modo non poco polemico che le condizioni di gara non fossero proprio ideali, non ha accolto bene la decisione dell’organizzazione di cancellare la gara all’ultimo, considerando che i provvedimenti potevano essere presi prima in base al meteo: “Gara cancellata per tempo troppo bello“, ha ironizzato sui suoi social network.

Non è però il momento di abbattersi: il prossimo weekend si torna in pista con gli sci ai piedi a Tarvisio per una nuova discesa libera ed un Super G che si spera possa tenersi senza ulteriori problematiche, questa volta. Non resta che sperare che Sofia Goggia abbia modo di riscattarsi e di dare il meglio.