Verstappen umiliato ancora, mazzata senza precedenti: c’entra Leclerc

Parole molto forti su Max Verstappen, l’atleta è stato messo al centro del mirino. Charles Leclerc può esultare.

Incredibile ma vero quest’anno Max Verstappen partirà come il grande che deve riscattarsi anziché come il campione da battere. Quanto accaduto nel 2025 è difficile da digerire per Red Bull, scuderia che ha perso pezzo dopo pezzo tutti i suoi più grandi pionieri e in cui a tutti gli effetti, il pluricampione è uno dei pochi rimasti della formazione originale che ha dominato per anni in Formula 1.

Dopo l’addio di Newey, Horner e Marko, per la squadra ora nelle mani di Laurent Mekies in qualità di nuovo Team Principal è ora di una bella riorganizzazione, partendo dai punti fermi. Max è uno di questi: la sua sconfitta contro Lando Norris non è stata un’umiliazione bella e buona ma una conseguenza di tante concause, prima tra tutte, la situazione particolare in cui il team si trova.

Da sottolineare poi che quando è stato messo in condizione di correre come ha sempre fatto, Max ha quasi rimontato l’impossibile. Purtroppo, anche il fatto che la RB21 fosse nettamente inferiore alla MCL39 sopratutto nella prima fase della stagione ha aiutato molto i rivali inglesi ad imporsi su Red Bull. Tuttavia, alcuni esperti credono che sia solo l’inizio di un lungo processo di decadenza.

Verstappen può perdere ancora, ecco contro chi

Se Red Bull è la grande che deve riscattarsi, Ferrari è il grande interrogativo. Il Cavallino Rampante, ancora una volta, inizia una stagione all’insegna delle promesse e delle buone speranze ma a conti fatti, nel 2025 si è vista una sola cosa buona in pista: Charles Leclerc. Con una SF25 che è stata forse la peggiore vettura Rossa degli ultimi anni, l’atleta ha comunque portato a casa vari podi, cosa che il suo compagno di squadra Lewis Hamilton non ha replicato.

Pur riconoscendo le grandi capacità di Max che ha definito “speciale”, l’ex ingegnere di Ferrari Jock Clear che quest’anno non metterà la sua conoscenza del Circus a disposizione di nessuna squadra in particolare ma solo degli opinionisti e delle riviste specializzate, è convinto che a conti fatti, Leclerc sarà un pilota migliore quest’anno.

“Se avessi due auto e una fosse di Max e mi chiedessero chi vorrei nell’altra per cercare di batterlo, sceglierei Charles Leclerc”, afferma alla stampa l’esperto. A sua detta, dobbiamo ancora vedere Leclerc al suo apice della carriera: “Leclerc potrebbe diventare il campione del mondo. Senza offesa per McLaren, è l’unico pilota che penso possa tenere testa a Verstappen”, la sua analisi. Noi tifosi italiani di Ferrari lo speriamo senza ombra di dubbio, ma dipenderà molto anche dalla macchina.