Altro vergognoso episodio di razzismo in Spagna. Nel corso del prepartita della gara giocata in Coppa del Re, fra Albacete e Real Madrid, i tifosi di casa hanno intonato cori razzisti nei confronti dell’attaccante Vinicius. Immediata la reazione di Courtois: “Vergogna, ora basta!”

Un nuovo e inaccettabile episodio di razzismo si è verificato in Spagna, colpendo ancora una volta un calciatore che, suo malgrado, è spesso bersaglio di simili attacchi. L’attaccante del Real Madrid, Vinicius Jr., è stato preso di mira con cori razzisti nel prepartita dell’incontro valido per gli ottavi di finale di Copa del Rey contro l’Albacete.

Cori razzisti contro Vinicius: il video

Nei pressi dello stadio, prima del calcio d’inizio della sfida fra l’Albacete ed il Real Madrid, valida per la Coppa del Re, un gruppo numeroso di tifosi ha intonato cori offensivi come “Vinicius è una scimmia”, come documentato da un video diffuso dal quotidiano spagnolo AS.

Di seguito le immagini:

Vinícius Júnior jamás ha jugado contra el Albacete. Vinícius Júnior jamás le ha hecho nada al Albacete. Esto le canta un grupo de aficionados antes del partido de Copa. Luego responderá y le atacarán. Vergonzoso. pic.twitter.com/7CKh3503LV — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 14, 2026

Cori razzisti contro Vinicius, Courtois: “Vergogna”

Immediata la presa di posizione del compagno di squadra del brasiliano Vinicius al Real Madrid, il portiere belga Thibaut Courtois, che pur non essendo in campo ha espresso la propria indignazione sui social.

“Basta razzismo! È vergognoso”, ha scritto il portiere. Purtroppo, non si tratta di un caso isolato: Vinicius è già stato più volte vittima di insulti razzisti. Nel settembre scorso, infatti, cinque persone sono state condannate a un anno di reclusione con pena sospesa per offese di stampo razzista rivolte al giocatore nel 2022.