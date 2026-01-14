Entra nel vivo la fase più calda della Coppa d’Africa, grande esclusiva di Sportitalia. Il Senegal supera 1-0 l’Egitto e vola all’ultimo atto. Alle 21 in campo Nigeria-Marocco, per decretare l’altra finalista del torneo. In Italia la partita sarà visibile in esclusiva su SPORTITALIA (canale 60 DTT, anche in streaming sul nostro sito e sulla nostra app, clicca qui!).

La Coppa d’Africa entra nella fase più calda. Nella prima semifinale giocata alle 18, il Senegal ha vinto 1-0 sull’Egitto grazie ad una rete di Sadio Mané al 78′. Ora tocca a Nigeria-Marocco. La sfida in Italia sarà visibile in esclusiva su SPORTITALIA (canale 60 DTT, anche in streaming sul nostro sito e sulla nostra app, clicca qui!). Al Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat, in Marocco, scendono in campo due delle squadre indicate alla vigilia come le grandi favorite per la vittoria finale.

Senegal in finale di Coppa d’Africa: 1-0 all’Egitto

Il Senegal è la prima nazionale a qualificarsi per la finale di Coppa d’Africa. Nella semifinale contro l’Egitto è stato decisivo Sadio Mané, ex Liverpool e Bayern Monaco e attualmente in forza all’Al Nassr. L’attaccante ha realizzato il gol dell’1-0 al 78° minuto della partita disputata allo stadio di Tangeri, in Marocco.

Mané ha sfruttato una respinta della difesa egiziana, colpendo di destro dal limite dell’area e infilando il pallone all’angolino. Anche in questa sfida Boulaye Dia, attaccante della Lazio, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Il tabellone in Coppa d’Africa e le date

Dopo la qualificazione in finale da parte del, dalla sfida fra Nigeria e Marocco uscirà la sfidante per alzare il trofeo. Chi vince vola nella finale prevista domenica 18 gennaio alle ore 20. Il premio di consolazione sarà la sfida per il 3°-4° posto, prevista sabato 17 gennaio, alle ore 17. Di seguito il programma delle gare rimanenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Semifinali di Coppa d’Africa

ore 18:00 Senegal-Egitto

Ore 21:00 Nigeria-Marocco

La finale per il 3°-4° posto

Sabato 17 gennaio, ore 17:00

La finale

Domenica 18 gennaio, ore 20