Max Biaggi distrugge sia Rossi che Marquez: “E’ l’unica realtà”

Un inedito e spietato Max Biaggi mette una croce sopra tutta Ducati. Presi di mira, sopratutto Valentino Rossi e Marc Marquez a cui queste parole non piaceranno.

Si tende spesso a considerare la rivalità tra Marc Marquez e Valentino Rossi la più amara della storia del motomondiale ma i veri fans di MotoGP, quelli che seguono lo sport da più di una decina di anni, ricordano che ad inizio carriera, il Dottore ebbe screzi molto più importanti con un veterano italiano di questo sport come Max Biaggi. Non si ameranno, ma perlomeno, Marc e Valentino non si sono mai picchiati, finora.

Considerato a ragione un vero senatore dello sport, Biaggi ha una lunga carriera – articolata tra il 1991 ed il 2005 – e nel corso delle sue avventure in pista si è portato a casa ben 4 titoli in tutto. Già nel 1997, un giovane Valentino Rossi che di lì a poco sarebbe diventato la nuova rivelazione dello sport italiano entrò in conflitto con il pilota, come ricordano tanti, provocando l’atleta mediante una bambola gonfiabile.

Ai tempi però Rossi correva ancora nella classe inferiore. Dopo il suo passaggio in 500, allora classe regina, tra i due si creò una vera spaccatura incolmabile che nel 2001 culminò in una vera rissa a Barcellona, dove secondo molti testimoni i due piloti italiani ed il loro staff si riempirono di botte a vicenda. La rivalità non è mai stata del tutto sanata, continuando fino al ritiro del veterano.

Biaggi seppellisce Ducati: è già sicuro

Oggi, mentre Max Biaggi si gode il ritiro e la pensione, Marquez e Rossi sono ancora nemici ma con interessi comuni: il primo corre come titolare in Ducati Lenovo mentre il secondo è proprietario del team VR46 che – guarda un po’ – corre su motociclette Ducati ed ha addosso tutte le aspettative di tifosi e dirigenza. Secondo un critico Biaggi, però, le cose si metteranno presto male per entrambi.

In molti hanno notato l’enorme crescita sportiva, lo scorso anno, del team Aprilia Racing che con Marco Bezzecchi ha fatto vedere grandi cose in pista, dimostrando di sapersi gestire su tutti i circuiti. E lo ha fatto senza Jorge Martin, infortunato ma che quest’anno tornerà in perfetta forma fisica: “Aprilia non presenta più alcun punto debole: non c’è nessuna pista che ci possa spaventare“, fa sapere Biaggi che è rimasto molto legato al team con cui ha vinto ben due titoli.

Secondo il 2 volte campione di Superbike, quest’anno Aprilia sarà ben più che una spina nel fianco di Ducati e Bezzecchi lotterà attivamente per il titolo: “Possono arrivare tra i primi 3 in ogni circuito. Non abbiamo alcun dubbio che quest’anno Marco lotterà con Marquez per il titolo mondiale”, garantisce Biaggi. E se lo dice un esperto come lui, Rossi e Marc farebbero davvero meglio a prepararsi ad una stagione davvero complicata, ognuno a suo modo.