Nico Rosberg, spuntano 100 milioni di dollari: stupore in Formula 1

L’ex campione del mondo stupisce tutti compreso il mondo della Formula 1. Annuncio pazzesco, ci sono 100 milioni in ballo!

Il periodo d’oro di Mercedes in Formula 1 è spesso associato a Lewis Hamilton. Una cosa un po’ ingiusta, considerando che quello che viene solitamente ricordato negli annali come il “compagno di squadra” della super star britannica oggi in forze alla Ferrari ha dimostrato attivamente di esser ben più che una comparsa sui circuiti di tutto il mondo. Specie in un anno molto importante.

Nico Rosberg, grande talento della F1 tedesco nonché figlio d’arte – suo padre Keke era un famoso pilota ai suoi tempi – non si è limitato a fare da spettatore, ai trionfi di Hamilton. Nel 2016, proprio l’anno del suo ritiro, ha vinto un titolo correndo con la scuderia di Toto Wolff che lo ha inserito di diritto tra i più grandi di sempre, come qualsiasi pilota che abbia vinto un Mondiale.

Questo senza contare i 23 gran premi vinti su oltre 200 corsi, una statistica non da sottovalutare. Insomma, Rosberg ha ottenuto il massimo risultato possibile senza però decidere di continuare a correre. Lasciando lo sport ha deluso alcuni dei suoi fans che avrebbero voluto vederlo quantomeno difendere la vittoria. Ma forse, c’è ancora una speranza.

Il nuovo progetto di Rosberg

Se oggi Nico Rosberg si gode il meritato ritiro, i suoi tifosi e fans di quello spettacolare successo possono continuare a seguirlo sui social network. O su un progetto in cui l’atleta, sicuro del suo successo, è pronto ad investire una larga parte del suo capitale. Se qualcuno ha bisogno di idee su cui investire – considerando sempre che la possibilità di perdere denaro esiste – potrebbe prendere spunto dal suo idolo.

Da quando ha lasciato il mondo delle corse, Rosberg si è dedicato agli investimenti. La sua società Rosberg Ventures per esempio, una venture dedicata ad investimenti a medio e lungo termine, gli ha fruttato 100 milioni di dollari di capitale dagli investitori che si sono affidati all’ex pilota per seguire i loro investimenti. Come spesso consigliano gli esperti di finanza, non i “fuffa guru” di internet che promettono miliardi guadagnati senza muovere un dito, Rosberg ha un approccio cauto che ripaga a lungo termine.

Per spiegarlo, ha usato una metafora sportiva, ovviamente: “Non puoi entrare in campionato e pensare di battere il Manchester City da subito“, le sue parole. Gli investimenti di Rosberg, ora come ora, sono diretti principalmente in start app su cui molti economisti scommettono come Space-X – presto quotata in borsa – Lyft e Lilium che progetta dei futuristici taxi volanti. Perché non affidarsi alla sua società, se si vuole tentare la scalata in questo campo? Del resto, sembra sapere il fatto suo, almeno così pare.