L’Inter approfitta del pareggio del Napoli contro il Parma (0-0 al Maradona nel pomeriggio), batte il Lecce e si laurea Campione d’Inverno. I nerazzurri hanno superato 1-0 il Lecce a San Siro, volando così a +6 dalla coppia inseguitrice (il Milan, oltre agli azzurri). A decidere la sfida contro i salentini è stato il giovane Francesco Pio Esposito, simbolo del nuovo corso targato Cristian Chivu.

L’Inter conquista una vittoria sofferta ma preziosa contro il Lecce, imponendosi 1-0 nel recupero della 16ª giornata di Serie A. Tre punti che permettono ai nerazzurri di chiudere il girone d’andata in testa alla classifica e di aggiudicarsi il titolo di campioni d’inverno della stagione 2025/26.

Chivu sceglie di rimescolare le carte, lasciando inizialmente a riposo alcuni titolari e affidandosi a una formazione in parte inedita, con Acerbi, Carlos Augusto, Diouf e Bonny dal primo minuto. Situazione complicata invece per Di Francesco, costretto a fare i conti con numerose defezioni: il Lecce si presenta in versione emergenziale e lancia Gandelman titolare alla sua prima apparizione in Serie A.

La gara fatica a decollare nella prima frazione. L’Inter prova a manovrare, ma il Lecce si difende con attenzione e concede pochissimi spazi, riuscendo spesso a spezzare il ritmo dei padroni di casa. Le occasioni sono rare e l’unico vero pericolo arriva dai piedi di Bonny, mentre il resto del reparto offensivo nerazzurro resta imbrigliato. A tenere banco sono soprattutto alcune decisioni arbitrali: prima il cartellino giallo per simulazione a Thuram, poi un rigore inizialmente concesso e successivamente annullato dopo l’intervento del VAR. Si va così all’intervallo senza reti, al termine di un primo tempo povero di emozioni.

Pio Esposito la decide: Inter-Lecce 1-0

Dopo la pausa l’Inter aumenta l’intensità e costringe il Lecce ad abbassarsi. Falcone diventa protagonista con un paio di interventi decisivi, in particolare su Barella, bravo ad inserirsi in area. Chivu tenta di dare nuova linfa alla squadra con diversi cambi, ma a sorpresa è il Lecce ad andare vicino al colpo grosso: una disattenzione in costruzione regala una chance a Siebert, fermato però dalla reattività di Sommer. L’episodio sembra scuotere i nerazzurri, che alzano ulteriormente il baricentro e trovano il gol partita poco dopo: l’azione nasce da un lancio lungo di Zielinski, prosegue con una sponda di Pio Esposito per Lautaro, con l’italiano che è bravo a ribadire poi in rete la respinta di Falcone. Nel finale l’Inter gestisce il vantaggio senza correre particolari rischi e porta a casa un successo fondamentale, che certifica il primato in classifica al giro di boa.