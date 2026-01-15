Chi è Marcos Senesi e perché la Juventus lo segue dall’estate

Torna un nome che non è nuovo per il mercato della Juventus: ai bianconeri piace da tempo Marcos Senesi, centrale in forza al Bournemouth in Premier League. Dai retroscena estivi al suo percorso, fino al contratto in scadenza. Scopriamo chi è

Uno degli ultimi nomi accostati alla Juventus in chiave mercato è quello di Marcos Senesi, difensore centrale argentino attualmente in forza al Bournemouth, in Premier League. Il giocatore argentino, secondo indiscrezioni di mercato, sarebbe finito sotto osservazione dalla dirigenza juventina, desiderosa di rafforzare il reparto difensivo con un elemento di esperienza internazionale ma ancora nel pieno della maturità calcistica.

Le ultime di mercato su Senesi alla Juventus

La Juventus punta forte Senesi. Alfredo Pedullà, nelle ultime ore, si è espresso così: “Era fine giugno, esattamente il 28, quando avevamo a sorpresa con insistenza il profilo di Marcos Senesi alla Juventus. Già a quei tempi la novità era rappresentata dal fatto che i suoi agenti avessero offerto il Bournemouth a circa un anno dalla scadenza del contratto.

A maggior ragione la situazione si è riscaldata negli ultimi giorni e sarà assolutamente da tenere sotto controllo. Senesi ha tanti estimatori. Almeno tre o quattro club interessati. I suoi agenti avevano sollecitato la Juventus già sei mesi e mezzo fa, quindi la stima è assolutamente ricambiata. E si continuerà a lavorare per anticipare una concorrenza comunque folta”.

Chi è Marcos Senesi, il difensore che vuole la Juventus

Nato nel 1997, Senesi è un centrale mancino dotato di buona struttura fisica, senso della posizione e discreta abilità nell’impostazione del gioco. Cresciuto calcisticamente nel San Lorenzo, in Argentina, ha attirato l’attenzione dei club europei grazie alle sue prestazioni solide e continue. Nel 2019 il trasferimento al Feyenoord ha rappresentato un passaggio fondamentale per la sua carriera: in Olanda ha disputato tre stagioni ad alto livello, diventando uno dei punti di riferimento della difesa.

Nel 2022 è arrivato il salto in Premier League con il Bournemouth, dove Senesi ha continuato a dimostrare affidabilità e personalità. Nello stesso periodo, grazie alle sue origini italiane, era stato contattato per una possibile convocazione con la Nazionale italiana, proposta che il difensore ha deciso di rifiutare per continuare il proprio percorso con l’Argentina.

La situazione contrattuale rende il profilo particolarmente interessante: l’accordo con il club inglese scade nel giugno 2026 e, a breve, il giocatore potrà iniziare a valutare liberamente il proprio futuro e il prossimo passo da fare.