Sarà il Marocco, padrone di casa, a sfidare il Senegal in finale di Coppa d’Africa. Battuta la Nigeria ai calci di rigore, dove l’ex Milan Chikwueze ha fallito uno dei penalty (ed era entrato apposta…) con il portiere avversario Bounou eroe di serata

Sarà il Marocco, Paese ospitante, a contendersi il titolo della Coppa d’Africa contro il Senegal, che nell’altra semifinale ha superato l’Egitto per 1-0 grazie alla rete di Sadio Mané. La nazionale nordafricana ha conquistato l’accesso alla finale dopo una sfida lunghissima e combattuta contro la Nigeria, risolta soltanto ai calci di rigore dopo 120 minuti senza reti.

Nigeria-Marocco, decisivi i rigori

Il match fra Nigeria e Marocco, infatti, si è chiuso sullo 0-0 sia al termine dei tempi regolamentari sia dopo i supplementari. Dal dischetto, nella serie decisiva, il primo a trasformare è stato El Aynaoui della Roma. A pesare sull’esito finale sono stati gli errori di Chukwueze e Onyemaechi: il primo, ex Milan, era entrato in campo proprio allo scadere dei supplementari per calciare il rigore, ma si è fatto respingere la conclusione da Bounou. A segno anche Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio.

Protagonista assoluto della serata è stato proprio il portiere marocchino Bounou, decisivo anche sulla conclusione di Onyemaechi. A chiudere i conti ci ha pensato En-Nesyri, impeccabile dal dischetto nel trasformare il penalty che ha regalato al Marocco l’accesso alla finale.