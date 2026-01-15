Coppa D’Africa: semifinali su Sportitalia con ascolti record

Senegal e Marocco si aggiudicano il pass per la gara più ambita della Coppa d’Africa, la finale in programma domenica sera. Le sfide contro, rispettivamente, Egitto e Nigeria, hanno fatto registrare ascolti da record su SPORTITALIA, che detiene l’esclusiva sui diritti del torneo. Il tutto nonostante la contemporaneità con la Serie A e con le sfide di Inter e Napoli

Le semifinali della Coppa d’Africa spingono gli ascolti di Sportitalia, nonostante la concorrenza con i recuperi della Serie A che hanno visto in campo sia Napoli che Inter. E’ stata una giornata record per l’emittente di Michele Criscitiello, che trasmette in esclusiva la 35° edizione del torneo africano per nazionali, visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. Nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio 2026, si sono giocate infatti Senegal-Egitto e Nigeria-Marocco, che hanno fatto registrare picchi di ascolto incredibili.

Coppa d’Africa: ascolti record su Sportitalia per le semifinali

La sfida Nigeria-Marocco, disputata alle ore 21 di mercoledì 14 gennaio 2026 (in contemporanea con Inter-Lecce) ha fatto registrare un ascolto medio di 570.000 telespettatori nel segmento individui di 4 e più anni, con share che si è avvicinato al 4%. Numero che sale a oltre il 6% nel segmento maschile 25-54 anni con ascolto di 140.000.

Il match si è concluso ai calci di rigore che hanno fatto segnare il picco di ascolti dopo le ore 23: share vicino al 6% per gli individui e dell’8% sul target maschile.

Ottima performance anche per Senegal-Egitto, in onda dalle ore 18 (in contemporanea con Napoli-Parma): 424.000 telespettatori (share superiore al 3%) nella platea individui oltre i 4 anni con un dato del 6% per gli uomini 25-54 anni.

Ai dati d’ascolto registrati sul digitale terrestre bisogna aggiungere le visualizzazioni attraverso gli altri dispositivi: 70.000 utenti unici per Senegal-Egitto e 80.000 per Nigeria-Marocco sul sito internet www.sportitalia.com. Successo anche per le connessioni attraverso Hbbtv, 300.000 persone per Senegal-Egitto e 480.000 per Nigeria-Marocco, e sulla App Sportitalia con 65.000 persone che hanno seguito il match pre-serale e oltre 80.000 la semifinale in prime time.

Finale Coppa d’Africa in esclusiva su Sportitalia

Ora riflettori puntati sul grande finale della Coppa d’Africa. Domenica 18 gennaio 2026 alle 20 si giocherà la sfida che vale il titolo tra Marocco e Senegal nello scenario del Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat, evento che Sportitalia coprirà in diretta ed esclusiva con il contorno di studio live, commenti, curiosità e interviste.

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 17, invece, scenderanno in campo Egitto e Nigeria per la finale di consolazione che sarà trasmessa, sempre in diretta ed esclusiva, su Sportitalia.