La Juventus si prepara in vista della sfida in programma domani sera contro il Cagliari, all’Unipol Domus. Il tecnico bianconero, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i rossoblu, spaziando su vari temi. A partire dalle scelte di campo, passando per alcuni singoli come Yildiz, Openda, David e Adzic, per finire anche con una ammissione sul tema del mercato.

Juve, Spalletti parla del vice-Yildiz: le sue parole

Queste le parole del tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, riguardo a Kenan Yildiz: “Yildiz sta dentro la squadra e ha la giocata del campione. In questo calcio più attuale non esiste più il faccio questo o quello. Oggi si parla di attaccante box to box e difensore box to box. Per noi è un giocatore importante quindi vorremmo tutelarlo, ha fisico, ha motore e vogliamo fargli giocare tante partite”.

Poi ha aggiunto: “Domani c’è Conceicao che non ha tutta la partita, va addizionato ad altri ragionamenti, Yildiz potrebbe esser fatto partire dalla panchina. Possono giocare prima uno poi l’altro, ma ha saltato un allenamento per il mal di gola non per la febbre, stamattina si è allenato forte”.

Parlando del mercato e in particolare delle voci di un possibile arrivo nel ruolo di Yildiz stesso: “Gennaio è fatto per introdurre dei giocatori che non hai o hanno caratteristiche diverse. Sotto quest’aspetto è da quando sono qui che siamo sul mercato, perché percepisco e vedo cose fatte in maniera nuova da molti calciatori. Ci sono un paio di cose che ci potrebbero mancare, la soluzione per fare da ricambio, perché Yildiz lo voglio lasciare tranquillo, non voglio metterlo in discussione dal punto di vista del ruolo e fa un lavoro straordinario per la squadra. Dentro la crescita della squadra c’è un Kostic motivatissimo ora, vedo Cabal che è tornato ai suoi livelli ed è più attento alla pulizia e alla tecnica. Quando i giocatori sono al top al livello individuale puoi metterli dove vuoi e funzionano. Sono attenzioni che bisogna avere e ci pensa Ottolini”.

Juventus, Spalletti su Adzic: “Non si tocca”

Queste poi le parole di Spalletti su Bremer e Adzic: “Sul primo sono molto contento di come è tornato e di come sta migliorando partita dopo partita, anche dopo quell’infortunio grave ha fatto una pulizia totale dentro la testa e viaggia sempre con il “dosatore” di energie. Se si riesce a fare come nell’ultima partita che si riesce a gestire bene. Per ora è dentro, poi vedremo. Il calciatore è fortissimo in tutte le sue espressioni, deve ancora migliorare palla al piede ma se si inserisce è letale.

Adzic da un punto di vista mio è semplice perché ha capacità straordinarie di quelle che hanno calciatori top e mi piacerebbe che riuscisse a prendere quelle 2/3 conoscenze, che facesse ordine dentro la sua testa di quello che deve lasciare e quello che deve imporsi e sfruttare al più possibile. Ha un motore e un tiro incredibili, poi ogni tanto si perde perché non fa la cosa facile due volte ma vuole trovare la cosa sensazionale. Per me Adzic non si tocca e da lui mi aspetto grandi cose”.

Poi sugli attaccanti: “David è cresciuto insieme alla squadra, Openda ha caratteristiche diverse. Secondo me i gol che ha fatto David sono la conseguenza del lavoro che fa, sono complementari: David e la squadra, entrambi hanno bisogno l’uno dell’altro. Siamo a braccetto nel modo più bello e totale”.

La probabile formazione della Juventus a Cagliari

In vista della sfida contro il Cagliari rimangono alcuni dubbi da sciogliere per il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti. Ballottaggio Cabal-Cambiaso sulla fascia sinistra, a centrocampo Locatelli è diffidato, ma è favorito su Koopmeiners.

In avanti poi Yildiz è avanti rispetto a Conceicao per giocare dal primo minuto, con il portoghese pronto eventualmente a subentrare a gara in corso.