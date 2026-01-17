Rocco B. Commisso aveva 76 anni ed era presidente della Fiorentina dal 2019, anno in cui aveva rilevato la società diventandone presidente e principale punto di riferimento a livello societario. Tutto il mondo del calcio piange la sua scomparsa
La Fiorentina ha comunicato nella notte la scomparsa del proprio presidente, Rocco B. Commisso, che aveva 76 anni. Nel comunicato diffuso dal club, la famiglia Commisso – la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle – ha annunciato la scomparsa del presidente con grande dolore, ringraziando la società e i tifosi per la vicinanza in questo momento difficile. Tutto il mondo del calcio in queste ore sta esprimendo il proprio dolore e la propria vicinanza al club viola, scosso da una perdita così importante.
Fiorentina, morto Rocco Commisso: la vicinanza del calcio
Di seguito le reazioni di squadre rivali in campo della Fiorentina e personaggi del mondo del calcio alla morte di Rocco Commisso.
11.30 REAL MADRID – ”Il Real Madrid, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione sono profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina dal 2019. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto ai suoi familiari, al suo club, ai suoi tifosi e a tutti i suoi cari. Sotto la sua presidenza, la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una di Coppa Italia. Rocco Commisso aveva 76 anni, riposa in pace”.
11.12 Bologna-Fiorentina si giocherà: questa la decisione che filtra in merito alla gara in programma domani alle 15 allo stadio Dall’Ara.
11.00 Questo il messaggio pubblicato su Instagram dall’ex ds della Fiorentina, Nicolas Burdisso: “Condoglianze a tutta la famiglia Commisso. Grazie di tutto presidente. R.I.P.”.
10.30 INTER – “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso. Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina in questo momento di lutto”.
10.00 AGENTE BOVE – “Grazie per la sensibilità che hai avuto con Edoardo. Non la dimenticheremo mai”: così l’agente di Edoardo Bove, Diego Tavano.
9.40 Il ricordo della Lega Serie A: “A nome della Lega Serie A esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso. Un uomo di straordinaria energia e passione, che ha saputo legare la propria storia imprenditoriale e umana al mondo del calcio con grande generosità – ha commentato <strong>Ezio Simonelli</strong>, Presidente della Lega Calcio Serie A – Da Presidente della Fiorentina, ha portato avanti un progetto ambizioso e coraggioso, ideato e costruito un centro sportivo all’avanguardia, sempre mosso da un amore autentico per i colori viola e da un forte senso di responsabilità verso la città di Firenze e i suoi tifosi. Alla moglie Catherine, ai figli e a tutta la famiglia Commisso rivolgo le più sentite condoglianze, unendomi al dolore di chi, in Italia e negli Stati Uniti, ha avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne la visione, i valori e l’impegno costante per lo sviluppo del nostro calcio”.
9.15 VERONA – “Il Presidente Italo Zanzi, a nome di tutti i dirigenti, tecnici e giocatori di Hellas Verona FC, esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Commisso e all’ACF Fiorentina per la scomparsa di Rocco B. Commisso, imprenditore e uomo di sport di grande passione e visione, che ha lasciato un segno profondo nel calcio e non solo”.
9.05 PARMA – “Il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e tutta la società Parma Calcio esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco B. Commisso, Presidente dell’ACF Fiorentina”.
8.48 SASSUOLO – “La famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e tutto il Sassuolo Calcio esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, imprenditore visionario e lungimirante dirigente sportivo. Il club si unisce commosso al dolore della famiglia Commisso e di tutto il mondo viola”.
8.40 JUVENTUS – “Riposa in pace Rocco”.
8.30 ROMA – “L’AS Roma si unisce al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso. Il nostro pensiero va alla famiglia, al Club e a tutti i tifosi viola”.
8.00 DE LAURENTIIS – “Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un’enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano”.
Morte Rocco Commisso, il comunicato della Fiorentina
Questo il comunicato con il quale la Fiorentina ha reso nota la triste notizia nella notte: “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa.
Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso.
Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato, passando giornate indimenticabili con i ragazzi e le ragazze delle squadre giovanili, con una carezza e un sorriso sempre per tutti. Inarrestabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi alle sue aziende Mediacom e Fiorentina e al futuro di queste. Il calcio era il suo amore e la Fiorentina lo è diventata sette anni fa quando Rocco ha preso il comando del club Viola e ha iniziato ad amare i suoi tifosi, i colori e la città di Firenze.
‘Chiamatemi Rocco’ aveva semplicemente detto a tutti, con la sua straordinaria empatia. Ed è sempre stato vicino a Firenze e ai fiorentini, nella quotidianità e anche nel periodo più difficile dell’emergenza Covid quando la campagna ‘Forza e Cuore’ ha destinato ingenti donazioni agli ospedali cittadini.
Il Rocco B. Commisso Viola Park, la casa della Fiorentina, vivrà per sempre portando il suo nome. Un segno indelebile dell’affetto e della voglia di guardare al futuro dei giovani. Proprio i ‘suoi’ ragazzi che sono cresciuti nel vivaio, conquistando trofei giovanili e proseguendo il proprio percorso nelle prime squadre maschili e femminili della Fiorentina. Sotto la sua guida la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia.
La famiglia Commisso desidera ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino in questi momenti così delicati ed è certa che il ricordo e la memoria di Rocco rimarrà per sempre nei cuori delle tante persone che gli hanno voluto bene e che hanno passato momenti difficili e momenti bellissimi insieme a lui.
Un pensiero grande in un momento così triste va a tutte le persone della Fiorentina, staff, giocatori, dipendenti, a tutti le persone che conoscevano Rocco, a tutto il popolo viola e soprattutto a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che continueranno a portare in Italia e nel mondo i colori viola e il ricordo del nostro Rocco. Ci manchi e ci mancherai sempre”.