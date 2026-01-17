Rocco B. Commisso aveva 76 anni ed era presidente della Fiorentina dal 2019, anno in cui aveva rilevato la società diventandone presidente e principale punto di riferimento a livello societario. Tutto il mondo del calcio piange la sua scomparsa

La Fiorentina ha comunicato nella notte la scomparsa del proprio presidente, Rocco B. Commisso, che aveva 76 anni. Nel comunicato diffuso dal club, la famiglia Commisso – la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle – ha annunciato la scomparsa del presidente con grande dolore, ringraziando la società e i tifosi per la vicinanza in questo momento difficile. Tutto il mondo del calcio in queste ore sta esprimendo il proprio dolore e la propria vicinanza al club viola, scosso da una perdita così importante.

Fiorentina, morto Rocco Commisso: la vicinanza del calcio

Di seguito le reazioni di squadre rivali in campo della Fiorentina e personaggi del mondo del calcio alla morte di Rocco Commisso.

11.30 REAL MADRID – ”Il Real Madrid, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione sono profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina dal 2019. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto ai suoi familiari, al suo club, ai suoi tifosi e a tutti i suoi cari. Sotto la sua presidenza, la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una di Coppa Italia. Rocco Commisso aveva 76 anni, riposa in pace”.

11.12 Bologna-Fiorentina si giocherà: questa la decisione che filtra in merito alla gara in programma domani alle 15 allo stadio Dall’Ara.

11.00 Questo il messaggio pubblicato su Instagram dall’ex ds della Fiorentina, Nicolas Burdisso: “Condoglianze a tutta la famiglia Commisso. Grazie di tutto presidente. R.I.P.”.

10.30 INTER – “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso. Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina in questo momento di lutto”.

10.00 AGENTE BOVE – “Grazie per la sensibilità che hai avuto con Edoardo. Non la dimenticheremo mai”: così l’agente di Edoardo Bove, Diego Tavano.

9.40 Il ricordo della Lega Serie A: “A nome della Lega Serie A esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso. Un uomo di straordinaria energia e passione, che ha saputo legare la propria storia imprenditoriale e umana al mondo del calcio con grande generosità – ha commentato <strong>Ezio Simonelli</strong>, Presidente della Lega Calcio Serie A – Da Presidente della Fiorentina, ha portato avanti un progetto ambizioso e coraggioso, ideato e costruito un centro sportivo all’avanguardia, sempre mosso da un amore autentico per i colori viola e da un forte senso di responsabilità verso la città di Firenze e i suoi tifosi. Alla moglie Catherine, ai figli e a tutta la famiglia Commisso rivolgo le più sentite condoglianze, unendomi al dolore di chi, in Italia e negli Stati Uniti, ha avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne la visione, i valori e l’impegno costante per lo sviluppo del nostro calcio”.

9.15 VERONA – “Il Presidente Italo Zanzi, a nome di tutti i dirigenti, tecnici e giocatori di Hellas Verona FC, esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Commisso e all’ACF Fiorentina per la scomparsa di Rocco B. Commisso, imprenditore e uomo di sport di grande passione e visione, che ha lasciato un segno profondo nel calcio e non solo”.

9.05 PARMA – “Il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e tutta la società Parma Calcio esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco B. Commisso, Presidente dell’ACF Fiorentina”.

8.48 SASSUOLO – “La famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e tutto il Sassuolo Calcio esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, imprenditore visionario e lungimirante dirigente sportivo. Il club si unisce commosso al dolore della famiglia Commisso e di tutto il mondo viola”.

8.40 JUVENTUS – “Riposa in pace Rocco”.

8.30 ROMA – “L’AS Roma si unisce al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso. Il nostro pensiero va alla famiglia, al Club e a tutti i tifosi viola”.

8.00 DE LAURENTIIS – “Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un’enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano”.