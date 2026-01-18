Coppa d’Africa, finale Senegal-Marocco LIVE su Sportitalia: formazioni e curiosità

Senegal e Marocco si sfidano questa sera (calcio d’inizio alle 20) per la finale di Coppa d’Africa. La partita sarà live su SPORTITALIA. Scopriamo insieme curiosità e formazioni.

Sarà il primo confronto assoluto tra le due nazionali nella storia della Coppa d’Africa. Quest’aspetto rende il confronto ancora più intrigante. Al di fuori della competizione, Marocco e Senegal non si affrontano dall’amichevole dell’ottobre 2020, vinta dai Leoni dell’Atlante per 3-1. (CLICCA QUI PER GUARDARLA LIVE IN STREAMING)

Le formazioni ufficiali

I Leoni della Teranga si presentano all’appuntamento decisivo con il consueto 4-3-3. In porta Edouard Mendy, in difesa Krépin Diatta, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté ed El Hadji Malick Diouf. A centrocampo il tridente composto da Lamine Camara, Idrissa Gueye e Pape Gueye, in attacco il riferimento sarà Nicolas Jackson, affiancato da Iliman Ndiaye e Sadio Mané.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Dall’altro lato troviamo il Marocco, considerata la nazionale favorita sin dall’inizio della competizione. 4-2-3-1 con Bounou in porta; la linea difensiva, da destra a sinistra, è composta da Hakimi, Aguerd, Masina e Mazraoui. A centrocampo presenti El Aynaoui ed El Khannouss; sulla trequarti Brahim Diaz, Saibari e Abde, alle spalle di El Kaabi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Sarr, Niakhaté, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Ndiaye, Jackson, Mané

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, El Khannouss; Brahim, Saibari, Abde; El Kaabi

Le statistiche del match

Il Senegal arriva alla finale dopo aver eliminato il Sudan, il Mali e l’Egitto in semifinale. Un percorso positivo, che ha visto i Leoni arrivare primi nel girone davanti al Congo (a pari punti, 7), con Benin terzo e Botswana fanalino di coda del raggruppamento. Il Marocco, invece, nella fase a eliminazione diretta è riuscito a sconfiggere Tanzania, Camerun e Nigeria (ai rigori). Anche i marocchini hanno totalizzato 7 punti (proprio come il Senegal), arrivando davanti a Mali, Comore e Zambia.