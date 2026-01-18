Scontri e blocchi stradali sull’A1: guerriglia tra ultras Fiorentina e Roma

Forte tensione prima della sfida fra Bologna e Fiorentina, che hanno riguardato un gruppo di tifosi viola e della Roma. Scontri aperti sull’A1, con utilizzo di mazze, caschi e assi di legno per quella che è stata una vera guerriglia in autostrada

Momenti di forte tensione e paura si sono verificati lungo l’autostrada A1, dove si sono registrati violenti scontri tra tifosi della Roma e della Fiorentina a poche ore dalla sfida che i viola dovevano affrontare contro il Bologna, al Dall’Ara. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 12.30, nei pressi dello svincolo del Raccordo per Casalecchio. Più precisamente, all’altezza del chilometro 195 della carreggiata, nella corsia di emergenza in direzione Ancona, si sono improvvisamente fermate decine e decine di automobili.

Scontri sull’A1 fra tifosi di Fiorentina e Roma: la ricostruzione

Dai veicoli sono scesi numerosi tifosi di Fiorentina e Roma, molti dei quali con il volto coperto, incappucciati e travisati mediante maschere nere. Le immagini raccolte mostrano una scena estremamente concitata: sarebbero oltre un centinaio le persone coinvolte, alcune delle quali armate di spranghe, caschi e assi di legno, pronte a fronteggiarsi lungo il margine dell’autostrada.

Da una parte vi erano i sostenitori della Fiorentina, diretti a Bologna per assistere alla partita contro il Bologna in programma alle ore 15 allo stadio Dall’Ara. Dall’altra, i tifosi della Roma, in viaggio verso Torino, dove la squadra giallorossa era attesa alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida contro il Torino. L’incontro casuale dei due gruppi ha dato origine alla guerriglia.

🇮🇹 Streetfight on the highway between Fiorentina vs Roma before the match this afternoon pic.twitter.com/PL8OtUalxu — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) January 18, 2026

Scontri tifosi Fiorentina e Roma: auto danneggiate

Durante gli scontri, non sono rimasti coinvolti soltanto i tifosi: diverse automobili sono state danneggiate, comprese quelle di ignari automobilisti che stavano transitando in quel momento lungo le corsie autostradali. Nonostante la violenza delle azioni, al momento non risultano persone ferite.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale, affiancati dal personale della Digos, che ha avviato gli accertamenti. Nelle prossime ore verranno analizzati attentamente i filmati e le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, con l’obiettivo di identificare i responsabili dei disordini e ricostruire con precisione quanto accaduto.