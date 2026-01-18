Chi vincerà la finale di Coppa d’Africa? Cresce l’attesa per l’ultimo atto del torneo, che in Italia è visibile in esclusiva su SPORTITALIA. Prima della sfida fra Senegal e Marocco arriva l’annuncio da parte di uno dei grandi protagonisti della partita, Sadio Mané

Il countdown è quasi finito: stasera, domenica 18 gennaio 2026, è prevista la finale di Coppa d’Africa fra Senegal e Marocco. In Italia sarà visibile in esclusiva e in maniera completamente gratuita sulle frequenze di SPORTITALIA (canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra app). La partita si carica di ulteriore significato dal momento che una delle stelle annunciate della serata, Sadio Mane, ha annunciato che potrebbe trattarsi della sua ultima apparizione in questa manifestazione. Un annuncio che è stato poi ‘contestato’ dai compagni di squadra, desiderosi di averlo ancora con sé nei prossimi impegni.

Senegal-Marocco, Mane: “La mia ultima in Coppa d’Africa”

Stasera alle 20 a Rabat si giocherà la sfida fra Senegal e Marocco: chi vince, si aggiudica la sua seconda Coppa d’Africa della storia.

Prima della gara ecco arrivare l’annuncio da parte dell’ex Liverpool Sadio Mane. Queste sono state le parole dell’ex Liverpool, decisivo nella semifinale contro l’Egitto: “Sappiamo come giocare la finale” – ha detto Mane – “una finale deve essere vinta. Sarò molto felice di giocare la mia ultima finale di Coppa d’Africa, di godermela e di far vincere il mio paese”.

Mane, ultima in Coppa d’Africa. Ma Gueye non ci sta

Il suo compagno di squadra nella Nazionale del Senegal, Pape Gueye, ha definito Sadio Mane “una leggenda del Senegal”, spiegando che proverà, assieme ai compagni, a fargli cambiare idea.

Per averlo assieme al resto del gruppo almeno fino all’edizione 2027 della Coppa d’Africa, che si giocherà fra Kenya, Tanzania e Uganda. “Cercheremo di tenerlo con noi un po’ più a lungo, perché ha ancora degli anni fantastici davanti a sé e tanto da dare”, ha detto il giocatore del Villarreal alla BBC Afrique. “Ho sentito quello che ha detto e vedremo cosa decide di fare. Ma vogliamo davvero che rimanga con noi per molti altri anni”, ha aggiunto. Certamente l’annuncio si riferisce alla Coppa d’Africa e non dovrebbe dunque riguardare la sua eventuale presenza nella prossima Coppa del Mondo, alla quale Mane dovrebbe partecipare.