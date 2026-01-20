Coppa D’Africa, la festa Senegal sotto l’iconico monumento al Rinascimento a Dakar – VIDEO

La vittoria del Senegal nella finale della Coppa d’Africa ha scatenato una spettacolare esplosione di gioia in tutta Dakar.

Dopo il successo per 1-0 contro il Marocco nella partita decisiva disputata a Rabat, migliaia di tifosi del Senegal si sono riversati nelle strade della capitale, vivendo lungo momento di festa, cori, bandiere e colori nazionali.

Dakar, la capitale senegalese, è esplosa in un clima di festa: gruppi di tifosi hanno acceso fuochi d’artificio, agitato bandiere e ballato per le strade, spesso vestiti nei colori verde, giallo e rosso della bandiera nazionale. La zona attorno al Monumento al Rinascimento Africano, simbolo iconico della città, si è trasformata in un grande spazio festivo con cori e grandi festeggiamenti per la vittoria della Coppa d’Africa.

Pape Gueye, centrocampista del Villarreal ha deciso una delle finali di Coppa d’Africa più pazze di sempre: il Senegal supera il Marocco nell’ultimo atto del torneo con i Leoni dell’Atlante che cadono davanti al proprio pubblico.

Il Senegal fa la storia e trionfa in Marocco: decisivo Pape Gueye ai supplementari, dopo che i Leoni della Teranga avevano abbandonato il campo dopo un calcio di rigore molto dubbio assegnato alla nazionale allenata dal Ct Regragui. Una decisione che ha mandato su tutte le furie con il Senegal che ha abbandonato il campo per volontà del suo allenatore Thiaw. Dopo diversi minuti di attesa, il penalty viene calciato, con Brahim Diaz che ci prova con un cucchiaio parato da Mendy. Il match si protrae oltre i tempi regolamentari e si decide dopo 120′ con un super gol realizzato dal centrocampista 26enne che milita in Liga.

Chi è Pape Gueye

Nato in Francia, precisamente a Montreuil da genitori di origini senegalesi, Pape Alassane Gueye è un centrocampista classe ’99 di proprietà del Villarreal: cresciuto nelle giovanili del Le Havre, nel 2017 esordisce in Ligue 1 firmando il suo primo contratto da professionista. Tra prima e seconda squadra colleziona 81 presenze impreziosite da 2 gol e 5 assist prima di trasferirsi all’Olympique Marsiglia con la FIFA che ha deciso di intraprendere un’indagine nel luglio del 2020.

Il mediano firmò un pre-contratto con il Watford da 45.000 sterline a settimana ma neanche un giorno dopo cambiò idea decidendo di trasferirsi al Marsiglia: tutto questo gli costò una sospensione prima dalla sfida contro la Guinea con l’ex Ct, Aliou Cissé, che spiegò in conferenza stampa la situazione dopo che fu ufficializzato sul sito del club inglese: “Gueye ha avuto problemi esterni. Ci sono stati problemi tra Watford e Marsiglia e la FIFA lo ha sospeso”. 4 mesi di squalifica più blocco del mercato ai transalpini e risarcimento di circa 3 milioni di euro agli Hornets.

Poi 115 presenze al Marsiglia con 5 reti e 3 gol a referto, intervallate dal prestito al Siviglia dove Gueye ritrova il suo vecchio allenatore Jorge Sampaoli, prima del trasferimento al Sottomarino Giallo nel 2024 con cui ha un contratto in scadenza fra due anni.

L’eroe della finale di Coppa d’Africa

“Francamente è stata una partita molto complicata, eravamo desiderosi di vincere qui, un paese bellissimo, hanno tifosi incredibili”: le dichiarazioni del match winner della finale di Coppa d’Africa in un’intervista trasmessa dal canale M6. “Abbiamo dato il massimo, non abbiamo barato. Il Senegal è campione d’Africa e siamo molto felici”, ha aggiunto.

Chiosa finale: “Segnare nella finale AFCON, soprattutto un gol bellissimo, è una grande fonte di orgoglio. Sono molto felice. Il Senegal ha una seconda stella. Questa è la cosa più importante. È qualcosa di eccezionale, quasi inaspettato, e lo celebreremo”, ha concluso Gueye che ha già vinto questa competizione con il Senegal già nel 2022.