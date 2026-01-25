Il Napoli esce a pezzi dalla sfida contro la Juventus: gli azzurri perdono 3-0 contro i bianconeri, rimanendo così a -9 dalla vetta occupata dall’Inter di Chivu. Al termine della sfida di Torino il tecnico azzurro, Antonio Conte, non fa giri di parole per descrivere una situazione di piena emergenza dei suoi

Il Napoli esce con le ossa rotte dalla sfida contro la Juventus. I bianconeri passano addirittura con un secco 3-0 e si portano così a -1 dai rivali. La squadra di Antonio Conte invece rimane così a ben 9 punti dalla vetta occupata dall’Inter di Chivu. E il tecnico a fine gara non le manda a dire, descrivendo senza troppi giri di parole una situazione di piena emergenza che stanno vivendo i suoi in questa fase, soprattutto a causa dei tanti infortuni cui stanno facendo fronte nelle ultime settimane.

Napoli, Conte dopo la Juve: “Così impossibile andare avanti”

Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, sulla piena emergenza dei suoi: “Eravamo in emergenza già nell’ultima gara persa contro l’Udinese, ma ora siamo in super emergenza, è praticamente impossibile andare avanti. Eppure noi dobbiamo andare avanti”, ha detto.

Poi ha aggiunto: Ecco perché alla fine questi ragazzi vanno soltanto elogiati. Giocare con quest’intensità, con pochi giorni di recupero e vedendo il gruppo assottigliarsi sempre di più, con infortuni che non sono di dieci giorni… (…) Oggi è stata la prima volta che ho fatto giocare un giocatore come Giovane che non avevo mai visto in allenamento e questo deve farvi capire il momento. Noi stiamo attraversando tutto a testa alta e i ragazzi sono stati bravissimi a superare tutte queste disgrazie sportive, purtroppo queste cose stanno peggiorando con l’operazione di Neres e il problema del portiere. Anguissa doveva tornare ma ha avuto delle difficoltà ed è davvero difficile. Noi non dobbiamo scendere dalla barca ma dobbiamo gestire questo momento e la tempesta non è passata e non finirà in brave tempo. Ho chiesto a Mariani perché non è andato a vederlo ma non mi ha risposto”.

Napoli, Conte sul rigore chiesto da Hojlund: le sue parole

Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha commentato l’episodio del possibile calcio di rigore chiesto dai suoi per il contatto fra Bremer e Hojlund nel corso del primo tempo: “Non l’ho visto. Ho detto a Mariani che ci ha arbitrato col Verona: per due volte è stato richiamato al Var e ha cambiato decisione”, le sue parole.

Poi ha aggiunto: “Sono situazioni di campo, stiamo parlando troppo e non va bene. Speriamo che ci sia sempre onestà da parte di chi guarda e chi arbitra, lo speriamo per un calcio pulito e senza cose particolari. Se c’è un errore, deve essere un errore umano: lo tolleravi più prima, era una persona a sbagliare. Con un video, fai più fatica”.