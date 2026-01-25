Pellegrini risponde a De Winter: Roma-Milan finisce 1-1

Un rigore di Pellegrini permette alla Roma di riprendere il Milan, che si era portato in vantaggio con il gol di De Winter: all’Olimpico finisce 1-1. Dalla domenica di Serie A ad uscirne vincitrice è soprattutto l’Inter, che può sorridere vedendo le rivali per lo Scudetto togliersi punti a vicenda dopo il 6-2 rifilato al Pisa

Allo Stadio Olimpico fra Roma e Milan finisce 1-1: al gol di Kevin De Winter risponde il rigore siglato da Lorenzo Pellegrini. Succede tutto nella ripresa in una gara viva e ricca di occasioni. Alla fine ad uscirne vincitrice in questa domenica di Serie A è soprattutto l'Inter di Cristian Chivu. Dopo il 6-2 rifilato al Pisa, i nerazzurri possono sorridere vedendo le rivali per la lotta Scudetto togliersi punti a vicenda. L'Inter rimane a +5 dal Milan ed a +9 da Roma e Napoli.

Maignan para, il Milan regge le sfuriate della Roma

Già prima del calcio d’inizio la tensione è palpabile, tra i fischi riservati all’ex Saelemaekers e la coreografia della Curva Sud in ricordo di Antonio De Falchi. Le scelte iniziali non riservano sorprese: la Roma si affida a Malen in avanti e a Ghilardi in difesa al posto dell’infortunato Wesley, mentre Allegri propone Nkunku e Leao dal primo minuto, lasciando inizialmente in panchina Pulisic e Fullkrug.

L’avvio è subito vivace, con un’occasione per parte nei primi minuti, ma dopo questa fase iniziale è la Roma a prendere il controllo del gioco. I giallorossi costruiscono diverse opportunità, soprattutto con Malen, che però trova sulla sua strada un attento Maignan o difetta di precisione. Il Milan soffre e fatica a ripartire, rischiando anche nel finale di primo tempo sulle iniziative di Celik, ma si va all’intervallo sullo 0-0.

Pellegrini risponde a De Winter: Milan-Roma 1-1

Nella ripresa Allegri cambia volto ai suoi e il Milan appare più brillante. Dopo alcuni segnali incoraggianti, arriva il gol rossonero: De Winter si inserisce in area e finalizza il preciso cross di Modric. La Roma accusa il colpo, ma Gasperini cambia tutto con una doppia sostituzione coraggiosa.

La mossa paga: un fallo di mano di Bartesaghi porta al rigore che Pellegrini realizza con freddezza per l'1-1. Nel finale il ritmo cala e il risultato non cambia, lasciando entrambe le squadre con un punto ciascuna.