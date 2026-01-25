Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Spindleruv Mlyn: nona coppa di specialità per la fuoriclasse statunitense. Emilia Mondinelli si piazza 20sima: miglior prestazione in carriera nella Coppa del Mondo

Mikaela Shiffrin si conferma ancora una volta padrona assoluta dello slalom femminile e lo fa anche a Spindleruv Mlyn, sede della terz’ultima gara stagionale di Coppa del mondo tra i pali stretti. La fuoriclasse statunitense conquista il successo numero 71 in slalom, il 108 complessivo nel circuito maggiore, mettendo le mani con largo anticipo sul primo trofeo dell’inverno: la nona sfera di cristallo di specialità della sua straordinaria carriera. La migliore fra le italiane è Emilia Mondinelli, che centra la miglior prestazione in carriera in Coppa del Mondo, arrivando 20esima.

Shiffrin, che quest’anno ha vinto sette delle otto gare di slalom disputate, ha fatto segnare un tempo totale di 1’37”59, risultando di fatto irraggiungibile per tutte le avversarie. Alle sue spalle si piazza la svizzera Camille Rast, l’unica capace di batterla in stagione, ma costretta a incassare un distacco pesantissimo di 1”67 nonostante una seconda manche in rimonta. A completare il podio è la giovane tedesca Emma Aicher, terza a 2”18, autrice di una prova solida che conferma i suoi progressi tra le migliori specialiste.

Per quanto riguarda i colori azzurri, sono due le italiane riuscite a entrare in zona punti. Emilia Mondinelli firma la miglior prestazione della sua carriera in Coppa del mondo, chiudendo al ventesimo posto, mentre Martina Peterlini termina la gara in ventisettesima posizione. Sfiora l’accesso alla seconda manche Giada D’Antonio, esclusa per appena un centesimo, mentre la giornata si rivela negativa per Lara Mea, eliminata già al mattino. Non riescono a completare la prima manche nemmeno Giulia Valleriani, Anna Trocker e Giorgia Collomb, con Trocker e Collomb uscite di scena lungo il tracciato.

Con questo risultato, la classifica generale vede Shiffrin salire a quota 1133 punti, davanti a Rast con 963 ed Emma Aicher con 684. Nella graduatoria di specialità lo slalom è ormai saldamente nelle mani dell’americana, che tocca i 780 punti, seguita da Rast a 492 e dalla connazionale svizzera Wendy Holdener a 358. La Coppa del mondo proseguirà con il prossimo appuntamento in programma a Crans Montana, dove sono previste le gare di discesa libera e supergigante.

La classifica della coppa del mondo generale:

1 Mikaela Shiffrin USA 1133

2 Camille Rast SUI 963

3 Emma Aicher GER 684

4 Paula Moltzan USA 614

5 Sara Hector SWE 597

6 Lindsey Vonn USA 590

7 Julia Scheib AUT 560

8 Alice Robinson NZL 509

9 Sofia Goggia ITA 506

10 Lara Colturi ALB 467

1 Mikaela Shiffrin USA 1:37.59

2 Camille Rast SUI +1.67

3 Emma Aicher GER +2.18

4 Katharina Truppe AUT +2.21

5 Wendy Holdener SUI +2.35

6 Anna Swenn Larsson SWE +2.43

7 Katharina Huber AUT +2.91

7 Cornelia Oehlund SWE +2.91

9 Sara Hector SWE +3.56

10 Lena Dürr GER +3.68

11 Marion Chevrier FRA +3.99

12 Marie Lamure FRA +4.03

13 Liv Moritz USA +4.14

14 Katharina Gallhuber AUT +4.28

15 Caitlin McFarlane FRA +4.33

16 Eliane Christen SUI +4.64

16 Mélanie Meillard SUI +4.64

18 Bianca Bakke Westhoff NOR +4.78

19 Ana Bucik Jogan SLO +4.92

20 Emilia Mondinelli ITA +4.93

21 Martina Dubovska CZE +5.01

22 Hanna Aronsson Elfman SWE +5.07

23 Doriane Escané FRA +5.16

24 Thea Louise Stjernesund NOR +5.27

25 Estelle Alphand SWE +5.45

26 Justine Lamontagne CAN +5.47

27 Martina Peterlini ITA +5.79