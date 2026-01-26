Arrivano indiscrezioni dall’Inghilterra sulle condizioni di salute dell’ex pilota di Formula Uno, Michael Schumacher. Il quotidiano Daily Mail riporta di alcune novità che, se confermate, sarebbero significative per i suoi miglioramenti

Arrivano indiscrezioni importanti dall’Inghilterra sulle condizioni di salute di Michael Schumacher. La leggenda della Formula Uno e della Ferrari in particolare, Michael Schumacher, 12 anni fa è rimasto coinvolto in un orribile incidente sugli sci, che gli ha procurato danni rilevanti. In questi anni c’è sempre stato grande riserbo sul suo quadro clinico, ma ora il quotidiano inglese Daily Mail riporta alcune novità che fanno ben sperare i suoi tifosi ed il mondo dello sport.

Schumacher, le novità dall’Inghilterra sulle sue condizioni

La lenta guarigione del 57enne tedesco Michael Schumacher è rimasta un segreto ferocemente custodito dai suoi cari, noto solo alla famiglia stretta e a una manciata di amici fidati.

Ma il quotidiano Daily Mail riporta che fonti a lui vicine dicono che ora è seduto su una sedia a rotelle e può essere spinto intorno alla sua tenuta a Maiorca e alla sua residenza Gland, sulle rive del Lago di Ginevra. Insomma, Schumacher non sarebbe più costretto a rimanere esclusivamente a letto, secondo quanto si apprende.

Schumacher, le ultime sulle sue condizioni fisiche

L’ex pilota di Formula Uno, Michael Schumacher, dal tremendo incidente patito 12 anni fa è accudito in particolare da Corinna, sua moglie di 30 anni, insieme a un team di infermieri e terapisti che tengono sotto osservazione 24 ore su 24 la sua situazione.

La privacy di Schumacher è vista come fondamentale. Dal danno cerebrale che ha subito dopo essersi schiantato contro le rocce vicino alla località delle Alpi francesi di Meribel 12 anni fa, è stato tenuto fuori dagli occhi del pubblico e dei media.