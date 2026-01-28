Champions League: le possibili avversarie di Inter, Juve e Atalanta ai playoff

Finisce l’ottava giornata della League Phase in Champions League. Il Napoli cade ancora, in casa contro il Chelsea: Conte è fuori. Inter, Juventus e Atalanta accedono ai playoff e attendono ora di conoscere la propria rivale. Vediamo le possibili combinazioni

Termina la League Phase della Champions League. Il Napoli esce dopo una battaglia contro il Chelsea: i Blues passano 2-3 al Maradona e condannano gli azzurri. Inter (vittoria per 2-0 al Borussia Dortmund in Germania), Juventus (0-0 con il Monaco) e Atalanta (sconfitta 1-0 dall’Union Saint-Gilloise) accedono invece ai playoff per andare agli ottavi. Ma chi potrebbero incontrare le italiane nel sorteggio? Vediamolo.

Gli accoppiamenti per i playoff di Champions League

Di seguito vediamo i possibili accoppiamenti per i playoff. Come si vede, il sorteggio sarà effettuato in raggruppamenti di 4 squadre. Per esempio: Inter e Real Madrid affronteranno Bodo Glimt o Benfica. Vediamo tutti gli accoppiamenti: Real Madrid o Inter – Bodo Glimt o Benfica (agli ottavi: Sporting o Manchester City)

Psg o Newcastle – Qarabag o Monaco (agli ottavi: Chelsea o Barcellona);

Juventus o Atletico Madrid – Club Bruges o Galatasaray (Tottenham o Liverpool);

Atalanta o Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund o Olympiacos (Arsenal o Bayern Monaco)