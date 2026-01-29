La novità su Michael Schumacher getta la F1 in lacrime

Gli ultimi aggiornamenti su Michael Schumacher hanno sciolto in lacrime tutti gli appassionati di F1: nessuno avrebbe potuto immaginarlo.

I tantissimi tifosi di Michael Schumacher hanno sempre sperato in qualche buona notizia sulle condizioni di salute della leggenda della Formula 1. In questi ultimi 12 anni in cui il Kaiser non è più comparso in pubblico le informazioni trapelate sono state sempre molto poche: la famiglia di Schumacher ha preferito proteggere in tutti i modi la privacy del campione tedesco.

Ora, però, sembra che finalmente qualcosa di positivo stia accadendo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Michael Schumacher non sarebbe più costretto a letto: il 7 volte campione del mondo di F1 è in sedia a rotelle e può quindi spostarsi nella sua tenuta di Maiorca (dove vive e prosegue la riabilitazione) e anche nella sua dimora di Gland, in Svizzera.

Ma non è tutto: sempre stando ai rumors circolati nelle scorse ore pare che Michael Schumacher riesca a guardare anche le gare di F1. Se così fosse si tratterebbe di un miglioramento importante. Dopo il terribile incidente del 29 dicembre 2013, avvenuto sulle piste da sci di Meribel (Francia), Schumacher riportò lesioni cerebrali severe e restò a lungo in coma farmacologico: per molti anni si è parlato di uno Schumi costretto a letto e capace di comunicare solo con le palpebre, ma ora emergono dettagli che fanno sperare i tifosi.

Novità Schumacher, i tifosi gioiscono: il campione migliora

Secondo quanto riportato da Mail Sport l’ex pilota della Ferrari non può camminare autonomamente: tuttavia riesce a muoversi in casa grazie alla sedia a rotelle, ovviamente sempre assistito da medici, infermieri e terapisti. In più il campionissimo può sempre contare su sua moglie Corinna e all’occasione sui suoi figli, Mick e Gina-Maria.

Le cure molto specializzate continuano ad avere un costo particolarmente elevato, più o meno qualche decina di migliaia di euro a settimana. “Non si può essere certi che capisca tutto perché non può dirlo a nessuno – fa sapere una fonte anonima – La sensazione è che capisca alcune delle cose che accadono intorno a lui, ma probabilmente non tutte“.

Come noto pochissime persone, oltre ai familiari e ai medici, hanno la possibilità di visitare Michael Schumacher. Tra queste c’è il suo grande amico Jean Todt, ex Team Principal di quella Ferrari con cui il Kaiser conquistò 5 Mondiali piloti di fila: “Lo vedo regolarmente e con affetto, lui e la sua famiglia – aveva detto Todt in un’intervista – Il nostro legame va oltre il lavoro passato“.