Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 31 gennaio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

11.40 Milan, sorpasso sul PSV per Cissé. Così il nostro Alfredo Pedullà: “L’Hellas ha già ricevuto offerte dal PSV per il ragazzo, ma il Milan ha sorpassato il club olandese: 10 milioni la cifra offerta, la stessa richiesta dall’Hellas al PSV. Nonostante l’operazione in chiusura per portarlo a vestire i colori rossoneri, Cissè resterà in Calabria fino al termine della stagione“.

11.36 Lazio, colloquio in corso con Romagnoli. Così il nostro Alfredo Pedullà:

11.35 Arriva un nuovo rinforzo per il Torino di Marco Baroni. Sono in corso le visite mediche al “Centro di Medicina dello Sport” per Luca Marianucci, difensore classe 2004 proveniente dal Napoli, al termine delle quali il calciatore firmerà il contratto che lo legherà al club granata.

Cremonese, ufficiale l’acquisto di Maleh

11.30 La Cremonese ha annunciato l’acquisto dal Lecce del centrocampista Youssef Maleh.

11.20 Lazio, Przyborek ha terminato le visite mediche.

11.00 Napoli, per Alisson è fatta. Per chiudere gli azzurri aspettano le evoluzioni su Sulemana. Così il nostro Alfredo Pedullà:

10.30 Kulenovic al Torino, l’operazione è stata chiusa ieri sera.

10.15 Lookman-Fenerbahce, molto difficile che la trattativa si possa riaprire. Così il nostro Alfredo Pedullà:

9.00 Immobile, addio al Bologna: è fatta per il trasferimento al Paris FC in Ligue 1.

8.30 Sono iniziate le visite mediche di Przyborek con la Lazio. Il trequartista classe 2007 ha raggiunto Villa Mafalda per svolgere tutti gli esami con la società biancoceleste. Ecco le immagini raccolte dal nostro Daniele Matera.

Milan, Mateta sempre più vicino

8.00 Milan, Mateta sempre più vicino. Così il nostro Alfredo Pedullà sul suo sito: “Le belle storie del calciomercato, le trattative a sorpresa e che si chiudono in poche ore. Nella notte vi abbiamo raccontato in esclusiva non soltanto che il Milan era piombato su Jean-Philippe Mateta ma che, particolare non insignificante, stava lavorando per anticipare a gennaio l’arrivo dell’attaccante in uscita dal Cyristal Palace. Sta andando proprio così: è stata una giornata intensa con no stop tra i due club e la volontà di completare la documentazione proprio in queste ore, in modo di consentire all’attaccante (ormai in uscita e non convocato per la prossima sfida del Crystal Palace) di raggiungere Milano per visite e firma. Il Milan aveva concordato circa 30 milioni per l’arrivo nella prossima estate e avrebbe chiuso l’operazione già a gennaio, una cifra più bassa perché Mateta sarebbe andato un scadenza appena un anno dopo. Anticipando, un chiodo fisso dei rossoneri e una giornata trascorsa per curare i dettagli, il Milan pagherà qualcosa per il cartellino in più sapendo che il Nottingham Forest aveva presentato un’offerta di circa 40 milioni. Ma lo farà volentieri per assicurare un grande attaccante ad Allegri, semaforo verde in arrivo“.

7.30 Luvumbo e il Parma non si sono avvicinati. Dopo il naufragio della scambio con il Cagliari, coinvolto Cutrone che ha sorpresa è andato a Monza, i dialoghi tra le parti sono andati avanti per arrivare agli accordi totali. Ma è stata una giornata interlocutoria, potremmo definirla a vuoto, il tempo stringe senza arrivare a una soluzione. Così il nostro Alfredo Pedullà.