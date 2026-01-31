Doveva essere l’acquisto che avrebbe fatto fare il salto di qualità al reparto offensivo del Bologna nella seconda stagione di Vincenzo Italiano. Immobile saluta invece a gennaio e chiude a 0 gol con i felsinei.

Rimarrà nella storia del Bologna solo per il rigore in semifinale di Supercoppa contro l’Inter. Ciro Immobile, saluta dopo 6 mesi, 9 presenze ufficiali tra tutte le competizioni, e 0 gol nei 90 minuti. L’attaccante ex Lazio si trasferisce al Paris Fc, che aveva cercato anche Edin Dzeko e firma un contratto fino al 2027. Immobile raggiungere altri ex Serie A come Diego Coppola, arrivato a gennaio, Ikoné e Maxime Lopez. Un’avventura sin da subito sfortunata quella di Immobile con la maglia del Bologna. L’infortunio alla prima giornata all’Olimpico contro la Lazio ne ha pregiudicato la stagione. Immobile ha infatti faticato a rientrare dal ko e quando l’ha fatto non è riuscito a diventare un perno centrale dell’undici di Italiano.

6 mesi sfortunati, Immobile saluta Bologna senza gol

Termina dopo appena metà stagione l’avventura di Ciro Immobile al Bologna. L’attaccante per anni bandiera della Lazio era tornato in Italia dopo l’avventura in Turchia ma non è riuscito a imporsi nuovamente nel nostro campionato. Immobile si è infortunato alla prima giornata di campionato contro la Lazio, da lì un lungo calvario che l’ha visto tornare in campo il 4/12 nella vittoria in Coppa Italia contro il Parma dove ha totalizzato solo 10 minuti. Da lì 2 presenze in Supercoppa, dove ha realizzato il rigore decisivo in Semifinale contro l’Inter(rete che rimarrà l’unica anche se non nei 90 minuti con i felsinei), e altre 5 presenze in Serie A. In totale 191 minuti in 6 spezzoni in Serie A, 26′ minuti in Supercoppa e 10 in Coppa Italia. 227 minuti totali, 9 spezzoni e 0 gol ufficiali. Una metà stagione non indimenticabile con l’attaccante che ora andrà in Ligue 1.

Paris Fc, altri 3 “italiani” in rosa

Dopo aver mancato l’acquisto di Edin Dzeko, il Paris Fc, pesca comunque dalla nostra Serie A, per rinforzare il proprio reparto offensivo. Sarà infatti Ciro Immobile il nuovo centravanti della seconda squadra di Parigi. In rosa sono già presenti Diego Coppola, arrivato a Gennaio ed ex Verona, oltre a Maxime Lopez e Ikoné. La squadra è attualmente 14^ in Ligue 1 a +6 sulla zona retrocessione. La gara della stagione è però arrivata in Coppa di Francia dove il Paris Fc ha eliminato 0-1 a domicilio il Paris SG nel derby con la rete dell’ex Fiorentina e Como Ikoné.