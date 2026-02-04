Cristiano Ronaldo è pronto a scuotere il mercato estivo, nella sessione di mercato durante la quale sarà impegnato a inseguire il sogno di vincere la Coppa del Mondo con il Portogallo. Il fuoriclasse sembra aver rotto con l’Al-Nassr e pronto a lasciare il club saudita: i motivi

La prossima estate si preannuncia già calda dal punto di vista del mercato. Al termine della attuale stagione si giocherà la Coppa del Mondo fra Stati Uniti, Canada e Messico, con il calciomercato a fare da sfondo. E c’è già un giocatore su tutti che si candida ad essere il protagonista della prossima sessione dei trasferimenti: Cristiano Ronaldo. Dopo i recenti contrasti, l’asso portoghese sembra davvero poter rompere con l’Al Nassr e ripartire da una nuova squadra. Scopriamo i motivi.

Cristiano Ronaldo può lasciare l’Al-Nassr: le ipotesi

Secondo quanto riferito dalla stampa portoghese, Cristiano Ronaldo starebbe valutando di lasciare l’Al-Nassr, squadra saudita, in estate, con un ritorno in Europa o un trasferimento in MLS tra le possibili opzioni.

Il quarantenne, che con un contratto da circa 200 milioni di euro all’anno, è il calciatore più pagato della storia ed ha iniziato uno “sciopero” all’inizio di questa settimana. Ronaldo sarebbe insoddisfatto del modo in cui il Fondo di Investimento Pubblico (PIF) dell’Arabia Saudita gestisce le finanze dell’Al-Nassr, in particolare rispetto al trattamento riservato ai club rivali. Il PIF controlla una quota del 75% in quattro club della Saudi Pro League – Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal e l’Al-Nassr di Ronaldo – ed è stato il motore trainante della capacità del campionato di attrarre alcuni dei più grandi nomi del calcio mondiale con contratti redditizi.

Cristiano Ronaldo, i motivi della rottura con l’Al Nassr

Lunedì l’Al-Hilal ha completato l’acquisto di Karim Benzema, ex compagno di squadra di Ronaldo al Real Madrid, proveniente dall’Al-Ittihad, squadra saudita. L’Al-Hilal ha attualmente un punto di vantaggio sull’Al-Nassr di Ronaldo nella Saudi Pro League, e il veterano portoghese ritiene che il suo club non sia stato trattato equamente sul mercato.

Secondo il quotidiano portoghese Record, la frustrazione di Ronaldo lo ha portato a considerare di lasciare l’Al-Nassr in estate. L’articolo afferma che Ronaldo ha una clausola rescissoria di 43 milioni di sterline (50 milioni di euro), con il veterano che ha 18 mesi di tempo per scadere un contratto biennale firmato la scorsa estate. Resta da vedere se qualche club cercherà di attivare la clausola rescissoria, dato che Ronaldo compirà 41 anni giovedì. Si sostiene che un ritorno in Europa o un trasferimento in MLS potrebbero essere possibili opzioni per Ronaldo.