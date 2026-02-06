Al Nassr-Al Ittihad LIVE su Sportitalia. Cristiano Ronaldo sciopera ancora

Sfida decisiva in Saudi Pro League: l’Al Nassr, senza Cristiano Ronaldo, affronta l’Al Ittihad tra classifica e tensioni interne. Un match chiave per la rincorsa al titolo e per consolidare le ambizioni di entrambe le squadre.

Sfida di alta classifica in Saudi Pro League, dove l’Al Nassr si prepara ad affrontare l’Al Ittihad in un match che può pesare in modo significativo sugli equilibri del campionato. Una gara attesa, ricca di contenuti tecnici e simbolici, che mette di fronte due delle squadre più ambiziose del torneo.

Come arrivano Al Nassr e Al Ittihad

L’Al Nassr arriva all’appuntamento in un momento positivo. La squadra gialloblù è tornata a un passo dalla vetta, occupata dall’Al Hilal di Simone Inzaghi, e vuole continuare la propria rincorsa al titolo. Tuttavia, il big match contro l’Al Ittihad si presenta con un’assenza pesantissima: Cristiano Ronaldo non sarà della partita, proseguendo il suo sciopero in segno di protesta contro la Saudi Pro League. Un’assenza che inevitabilmente condizionerà l’approccio tattico dell’Al Nassr, chiamato a trovare soluzioni alternative per restare competitivo.

Dall’altra parte, l’Al Ittihad vive una fase complessa. Dopo l’addio di Karim Benzema e le incertezze legate alla situazione di N’Golo Kanté, il club si trova attualmente al sesto posto in classifica, lontano dalle posizioni di vertice e con diverse problematiche interne da risolvere. Il confronto con l’Al Nassr rappresenta dunque un’occasione importante per rilanciarsi e ritrovare credibilità.

La situazione in classifica

La partità è ancora più interessante visti i risultati recenti: l’Al Hilal di Inzaghi ha infatti riallungato in testa alla classifica grazie alla tripletta al debutto di Karim Benzema, aumentando la pressione sulle inseguitrici. In questo scenario, la sfida tra Al Nassr e Al Ittihad assume i contorni di un crocevia decisivo per la corsa al titolo.

Dove vedere il match

Il match sarà visibile in diretta sul canale 60 Sportitalia del digitale terrestre e in streaming sull’applicazione o sul sito di Sportitalia a questo LINK.

Le formazioni ufficiali

AL NASSR (4-4-1-1): Bento; Al Ghannam, Simakan, Al Amri, Martinez; Coman, Brozovic, Al Khaibari, Angelo; João Felix; Mané. All. Jorge Jesus.

AL ITTIHAD (4-2-3-1): Rajkovic; Al Julaydan, Pereira, Kadesh, Mitch; Doumba, Fabinho; Al Shanqiti, Aouar, Diaby; En-Nesyri. All. Sergio Conceição.