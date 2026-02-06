Home » Calcio » Liste Uefa: cosa cambia per Inter, Juve, Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina

Liste Uefa: cosa cambia per Inter, Juve, Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina

di

Si avvicina la fase più calda della stagione e, in particolare, delle coppe europee. L’Italia è rappresentata ancora da 6 squadre: Inter, Atalanta e Juventus in Champions, Roma e Bologna in Europa League, Fiorentina in Conference League. Sono state diramate le nuove liste Uefa delle squadre

Ci siamo quasi: sta per arrivare la fase più calda delle coppe europee, dove due partite valgono la possibilità di continuare o meno a rappresentare l’Italia fuori dai confini. Delle squadre di Serie A ne sono rimaste 6 in corsa: Inter, Atalanta e Juventus in Champions, Roma e Bologna in Europa League, Fiorentina in Conference League. E sono state diramate le nuove liste Uefa delle varie compagini, con le modifiche apportate fra giocatori tagliati ed altri aggiunti. Vediamo quali.

Inter, Juventus e Atalanta: i possibili incroci ai playoff di Champions
Inter, Juventus, Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina: i cambi nelle liste Uefa (Chivu in foto)

Come cambia la lista Uefa dell’Inter

Nessuna modifica per l’Inter di Chivu: Tomas Palacios è stato ceduto, ma non era presente in lista già dalla scorsa estate.

Portieri:Sommer, Martinez, Di Gennaro.
Difensori: Dumfries, De Vrij, Acerbi, Akanji, Carlos Augusto, Bisseck, Dimarco, Darmian, Bastoni. Centrocampisti: Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella. Attaccanti: Lautaro, Thuram, Bonny, Esposito (lista B).

Juventus–Roma, Spalletti presenta la sfida in conferenza stampa
Juventus–Roma, Spalletti presenta la sfida in conferenza stampa

Come cambia la lista Uefa della Juventus

Nella lista Uefa della Juventus di Luciano Spalletti entrano i due nuovi acquisti, Emil Holm e Jeremie Boga.

Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio, Scaglia, Fuscaldo.
Difensori: Kalulu, Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Cambiaso, Cabal,  Gil Puche, Martinez.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, Zhegrova, McKennie, Miretti, Adzic, Yildiz, Kostic, Boga.
Attaccanti: David, Openda, Vlahovic.

Atalanta all’ultimo respiro: il Genoa paga la follia di Leali (Screen YouTube Palladino)

Come cambia la lista Uefa dell’Atalanta

Dalla lista Uefa dell’Atalanta escono Marco Brescianini, Daniel Maldini e Ademola Lookman, usciti sul mercato. Entrano Giacomo Raspadori, Mitchel Bakker e il portiere dell’Under 23, Paolo Vismara.

Portieri:Carnesecchi, Sportiello, Rossi, Vismara.
Difensori:Kossounou, Hien, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta.
Centrocampisti: Musah, Pasalic, Samardzic, Ederson, De Roon, Zalewski.
Attaccanti: Sulemana, Scamacca, De Ketelaere, Raspadori, Krstovic.

Serie A: Roma–Milan, duello dal sapore di Champions all’Olimpico
Serie A: Roma–Milan, duello dal sapore di Champions all’Olimpico

Come cambia la lista Uefa della Roma

Nella lista Uefa della Roma di Gasperini escono Bailey (tornato all’Aston Villa), Dovbyk (infortunato) e Angelino, entrano i nuovi arrivati Malen, Vaz e Zaragoza, non Venturino.

Portieri: Gollini, Svilar
Difensori: Celik, Ghilardi, Hermoso, Mancini, Ndicka, Rensch, Tsimikas, Wesley, Ziolkowski.
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pellegrini, Pisilli*.
Attaccanti: Dybala, El Shaarawy, Ferguson, Malen, Soule, Robinio Vaz, Zaragoza.
*: in lista B

Vincenzo Italiano, allenatore Bologna
Pari 2-2 del Bologna contro il Celtic in Europa League

Come cambia la lista Uefa del Bologna

Nella lista Uefa del Bologna entrano Sohm, Joao Mario e Dominguez, restano fuori De Silvestri ed Helland (che però potrebbe entrare dopo il playoff).

Portieri: Franceschelli, Happonen, Pessina, Ravaglia, Skorupski
Difensori: Baroncioni, Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Lai, Moro, Pobega, Sohm
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo, Castro*, Dallinga, Dominguez, Negri, Odgaard, Orsolini, Rowe
*: in lista B

Come cambia la lista Uefa della Fiorentina

Nella lista Uefa della Fiorentina di Palladino entrano Fabbian, Solomon e Harrison, restano fuori invece Brescianini e Rugani.

Portieri: De Gea, Lezzerini, Leonardelli*.
Difensori: Dodo, Gosens, Kospo, Parisi, Pongracic, Ranieri, Balbo*, Comuzzo*, Fortini*, Kouadio*.
Centrocampisti: Fabbian, Ndour, Fagioli, Mandragora,
Attaccanti: Gudmundsson, Harrison, Solomon, Kean, Piccoli.
*: in lista B

Change privacy settings
×