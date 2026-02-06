Si avvicina la fase più calda della stagione e, in particolare, delle coppe europee. L’Italia è rappresentata ancora da 6 squadre: Inter, Atalanta e Juventus in Champions, Roma e Bologna in Europa League, Fiorentina in Conference League. Sono state diramate le nuove liste Uefa delle squadre

Ci siamo quasi: sta per arrivare la fase più calda delle coppe europee, dove due partite valgono la possibilità di continuare o meno a rappresentare l’Italia fuori dai confini. Delle squadre di Serie A ne sono rimaste 6 in corsa: Inter, Atalanta e Juventus in Champions, Roma e Bologna in Europa League, Fiorentina in Conference League. E sono state diramate le nuove liste Uefa delle varie compagini, con le modifiche apportate fra giocatori tagliati ed altri aggiunti. Vediamo quali.

Come cambia la lista Uefa dell’Inter

Nessuna modifica per l’Inter di Chivu: Tomas Palacios è stato ceduto, ma non era presente in lista già dalla scorsa estate.

Portieri:Sommer, Martinez, Di Gennaro.

Difensori: Dumfries, De Vrij, Acerbi, Akanji, Carlos Augusto, Bisseck, Dimarco, Darmian, Bastoni. Centrocampisti: Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella. Attaccanti: Lautaro, Thuram, Bonny, Esposito (lista B).

Come cambia la lista Uefa della Juventus

Nella lista Uefa della Juventus di Luciano Spalletti entrano i due nuovi acquisti, Emil Holm e Jeremie Boga.

Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio, Scaglia, Fuscaldo.

Difensori: Kalulu, Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Cambiaso, Cabal, Gil Puche, Martinez.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, Zhegrova, McKennie, Miretti, Adzic, Yildiz, Kostic, Boga.

Attaccanti: David, Openda, Vlahovic.

Come cambia la lista Uefa dell’Atalanta

Dalla lista Uefa dell’Atalanta escono Marco Brescianini, Daniel Maldini e Ademola Lookman, usciti sul mercato. Entrano Giacomo Raspadori, Mitchel Bakker e il portiere dell’Under 23, Paolo Vismara.

Portieri:Carnesecchi, Sportiello, Rossi, Vismara.

Difensori:Kossounou, Hien, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta.

Centrocampisti: Musah, Pasalic, Samardzic, Ederson, De Roon, Zalewski.

Attaccanti: Sulemana, Scamacca, De Ketelaere, Raspadori, Krstovic.

Come cambia la lista Uefa della Roma

Nella lista Uefa della Roma di Gasperini escono Bailey (tornato all’Aston Villa), Dovbyk (infortunato) e Angelino, entrano i nuovi arrivati Malen, Vaz e Zaragoza, non Venturino.

Portieri: Gollini, Svilar

Difensori: Celik, Ghilardi, Hermoso, Mancini, Ndicka, Rensch, Tsimikas, Wesley, Ziolkowski.

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pellegrini, Pisilli*.

Attaccanti: Dybala, El Shaarawy, Ferguson, Malen, Soule, Robinio Vaz, Zaragoza.

*: in lista B

Come cambia la lista Uefa del Bologna

Nella lista Uefa del Bologna entrano Sohm, Joao Mario e Dominguez, restano fuori De Silvestri ed Helland (che però potrebbe entrare dopo il playoff).

Portieri: Franceschelli, Happonen, Pessina, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Baroncioni, Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Lai, Moro, Pobega, Sohm

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo, Castro*, Dallinga, Dominguez, Negri, Odgaard, Orsolini, Rowe

*: in lista B

Come cambia la lista Uefa della Fiorentina

Nella lista Uefa della Fiorentina di Palladino entrano Fabbian, Solomon e Harrison, restano fuori invece Brescianini e Rugani.

Portieri: De Gea, Lezzerini, Leonardelli*.

Difensori: Dodo, Gosens, Kospo, Parisi, Pongracic, Ranieri, Balbo*, Comuzzo*, Fortini*, Kouadio*.

Centrocampisti: Fabbian, Ndour, Fagioli, Mandragora,

Attaccanti: Gudmundsson, Harrison, Solomon, Kean, Piccoli.

*: in lista B