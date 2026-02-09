Milan, da Jimenez a Chukwueze: dai calciatori in prestito potrebbe arrivare una bella cifra

Campo ma anche mercato, tenendo sotto occhio il bilancio. Il Milan guarda con attenzione al futuro e a una bella somma che potrebbe arrivare dai calciatori in prestito.

Ma chi sono i calciatori che potrebbero portare prezioso cash nelle casse del club rossonero?

Si parte da Alex Jimenez: l’esterno, in prestito al Bournemouth, ha raggiunto il 50% delle presenze facendo scattare automaticamente l’obbligo di riscatto che porta nelle casse milaniste circa metà dei 20 milioni di euro concordati con il Real Madrid, che godeva di una clausola del 50% sulla futura vendita dell’esterno spagnolo. Attenzione anche al futuro di Samuel Chukwueze, che potrebbe essere riscattato dal Fulham per una cifra intorno ai 30 milioni di euro .

Si arriva poi in casa Bologna: il club felsineo dovrebbe acquistare a titolo definitivo Tommaso Pobega per circa 7 milioni di euro, così come la Cremonese che potrebbe fare lo stesso per Filippo Terracciano: il diritto di riscatto è fissato a 3,5 milioni di euro ma potrebbe diventare obbligo in caso di salvezza dei grigiorossi. Anche Lorenzo Colombo potrebbe salutare il Milan, che così potrebbe guadagnare potenziali altri 10 milioni di euro, mentre il Como sta facendo le sue valutazioni su Alvaro Morata, il cui riscatto si aggira attorno ai 15. La Dinamo Zagabria, infine, potrebbe trattenere Ismael Bennacer per 10 milioni di euro.