Epstein files, trema il mondo del calcio: spunta il nome di Ribery

Si sta parlando molto in questi giorni dello scandalo dei file legati al caso Jeffrey Epstein. La squadra di calcio più citata sarebbe il Fulham, ma non solo. Compare anche il nome di Ribery.



Il caso di Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense accusato di aver gestito per anni una rete di traffico sessuale di minorenni, è tornato di recente a catalizzare l’attenzione dei media internazionali. Dopo che il Dipartimento di giustizia statunitense ha pubblicato, in un colpo solo, milioni di documenti raccolti in tantissime inchieste. Un’inchiesta che sta coinvolgendo tantissime personalità di spicco, politici e non solo. Anche il calcio trema perché ci potrebbero essere nuovi sviluppi.

Le citazioni di Ribery

Nel documento, la vittima afferma che Ribéry avrebbe cercato di picchiarla nel suo giardino e la polizia ha dovuto riportarlo alla sua auto (p. 26). Secondo la vittima, inoltre, l’ex calciatore francese sarebbe stato un uomo legato all’ambito della prostituzione. A spegnere ogni voce, è stato questa mattina l’avvocato di Ribery: “È una fake news! Interverrò già da domani in qualità di legale di Franck Ribéry e intraprenderò tutte le azioni penali necessarie per perseguire i responsabili di queste notizie false, che ledono la dignità del mio cliente e della sua famiglia”, ha chiosato.



Ribery è stato chiamato in causa (come evidenziato nel documento in allegato qui sotto) in un contesto molto più ampio che riguarda Jeffrey Epstein, figura di spicco della jet-set newyorkese (morto nel 2019) accusato di sfruttamento sessuale di centinaia di giovani donne, anche minorenni.

Cosa c’entra il Fulham

Con 1.068 menzioni all’interno dei file, c’è anche la squadra di calcio del Fulham. La notizia sta rapidamente facendo discutere tifosi e media sportivi a livello internazionale, mentre si attendono eventuali chiarimenti e sviluppi sulla vicenda. In Inghilterra si fa un gran parlare della questione e ci si interroga sulle modalità di questi collegamenti tra le tristissime vicende dei files Epstein e il Fulham.

