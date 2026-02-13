Sinner salvato in extremis, che fortuna: lo hanno graziato di nuovo

Jannik Sinner se l’è scampata: altro colpo di fortuna per il numero 2 al mondo, i fan sono rimasti a bocca aperta.

Tra qualche giorno Jannik Sinner scenderà per la prima volta in campo dopo la sconfitta subita agli Australian Open per mano di Novak Djokovic. Il numero 2 al mondo ha preferito prendersi un periodo di riposo per recuperare dalle fatiche accumulate a Melbourne, sia dal punto di vista fisico che sul piano mentale.

Sinner ha quindi saltato il torneo ATP 500 di Rotterdam: lo vedremo in campo direttamente nel torneo ATP 500 di Doha, in Qatar, che si disputerà dal 16 al 21 febbraio. Un appuntamento dove sarà presente anche Carlos Alcaraz: il numero 1 al mondo, anche lui provato dalla stanchezza dopo gli Australian Open, ha scelto di saltare Rotterdam e rientrare direttamente a Doha.

Gli appassionati di tennis sperano ovviamente che in Qatar possa esserci la prima sfida stagionale tra Sinner e Alcaraz dopo l’esibizione dello scorso 10 gennaio in Corea del Sud. Di sicuro Jannik non potrà prendersi la rivincita del match perso contro Djokovic a Melbourne: proprio nelle scorse ore, infatti, è arrivata la notizia che Nole non farà parte di questo torneo.

Doha, Djokovic non ci sarà: niente rivincita con Sinner

Il campionissimo serbo, 24 volte vincitore nei tornei del Grande Slam e finalista agli ultimi Australian Open, ha infatti deciso di saltare l’appuntamento in Qatar a causa della stanchezza. Anche Nole, quindi, ha avvertito la necessità di prendersi qualche giorno di riposo in più: oltre a Rotterdam l’ex numero 1 al mondo salta quindi anche Doha.

Ovviamente la notizia del forfait di Djokovic ha fatto rimanere male tutti coloro che già sognavano un replay della semifinale dello Slam australiano. Per riscattare quel ko Sinner sarà costretto ad aspettare: le occasioni non mancheranno nell’arco della stagione, sia negli Slam che negli altri tornei.

Nonostante l’assenza di Djokovic il torneo di Doha potrà comunque contare su un parterre di lusso. Oltre a Sinner e Alcaraz scenderanno in campo anche Auger-Aliassime, Bublik, Medvedev, Rublev, Mensik e Khachanov, senza dimenticare altri tennisti di valore come Lehecka, Machac, Humbert, Rinderknech, Tsitsipas e Munar. Nomi altisonanti che fanno capire come il coefficiente di difficoltà dell’ATP 500 in Qatar sia parecchio elevato.

L’obiettivo di Sinner – assente nel 2025 a causa della squalifica per il caso Clostebol – è ovviamente quello di vincere per accorciare il suo divario in classifica su Carlos Alcaraz. Tuttavia anche lo spagnolo ha l’occasione di aumentare i suoi punti in classifica, dato che lo scorso anno a Doha venne eliminato ai quarti da Lehecka.