Serie A, le probabili formazioni della 25ª giornata: titolari, ballottaggi e indisponibili

Ieri il successo esterno 1-2 del Milan a Pisa oggi il derby d’Italia tra Inter e Juventus, domani Napoli-Roma. Tutte le probabili formazioni della 25^ giornata di Serie A.
Andiamo a scoprire tutte le probabili formazioni della 25^ giornata di Serie A.
Como-Fiorentina, ore 15.00
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Solomon. Allenatore: Vanoli.
Lazio-Atalanta, ore 18.00
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.
Inter-Juventus, ore 20.45
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
Udinese-Sassuolo, domenica ore 12.30
Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karsltrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Bayo. Allenatore: Runjaic.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
Cremonese-Genoa, domenica ore 15.00
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
Parma-Verona, domenica ore 15.00
Parma (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Keità, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Bernabè, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Lirola, Serdar, Al-Musrati, Niasse, Frese; Bowie, Orban. Allenatore: Sammarco.
Torino-Bologna, domenica ore 18.00
Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Pedersen; Simeone, Adams. Allenatore: Baroni.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
Napoli-Roma, domenica ore 20.45
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
Cagliari-Lecce, lunedì ore 20.45
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Obert; Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Pisacane.
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.