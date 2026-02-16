Fonseca idolo di Lione: la reazione all’omaggio dei tifosi e’ virale

Paulo Fonseca è diventato l’idolo indiscusso di Lione. L’allenatore ex Milan ha ricevuto un incredibile omaggio dai suoi tifosi dopo la vittoria contro il Nizza, la tredicesima consecutiva in tutte le competizioni.

Il 2-0 del Lione al Nizza ha rappresentato il tredicesimo successo consecutivo dell’OL. I francesi non perdono dall’1-0 contro il Lorient del 7/12/2025 e sono attualmente terzi in Ligue 1 a -6 dal PSG e -7 dal Lens. L’ultima gara, vinta 2-0 contro il Nizza ha visto andare in gol Tolisso e Nartey. Protagonista assoluto del post-match è stato l’allenatore Paulo Fonseca, ex Milan, che ha ricevuto l’ovazione del Groupama Stadium che è diventata immediatamente virale per la commozione del tecnico portoghese. Il Lione si è qualificato al primo posto nella League Phase dell’Europa League, alla pari dell’Aston Villa con 21 punti, 7 vittorie e 1 sconfitta, il 2-0 contro il Betis Siviglia. In settimana quindi non prenderà parte ai playoff. La prossima gara sarà domenica 22 febbraio alle 20.45 contro lo Strasburgo in trasferta. Obiettivo la quattordicesima vittoria consecutiva.

La commozione di Fonseca

L’ultima gara del Lione ha visto i francesi battere 2-0 il Nizza con le reti di Tolisso e Nartey. Il successo ha rappresentato il numero 13 consecutivo tra tutte le competizioni con l’OL che ha perso per l’ultima volta il 07/12/2025 contro il Lorient. Un momento magico quello del Lione, terzo in Ligue 1 e direttamente agli ottavi di Europa League dopo il primo posto nella League Phase alla pari con l’Aston Villa. I tifosi dell’OL si sono innamorati dell’ex allenatore del Milan che in Francia prima di essere subentrato nella scorsa stagione aveva già fatto bene con il Lille. Al termine dell’ultimo match il pubblico di casa ha riservato una commovente ovazione a Paulo Fonseca con l’allenatore che ha risposto con un applauso e con un pianto visibile che è andato virale in tutto il mondo.

Paulo Fonseca 🇵🇹 𝗘́𝗠𝗨 𝗔𝗨𝗫 𝗟𝗔𝗥𝗠𝗘𝗦 après l’hommage des Bad Gones et la série de victoires lyonnaise. 🥹🦁 🎥 @ligue1plus pic.twitter.com/mGCSF5ThZz — Actu Foot (@ActuFoot_) February 15, 2026

Le parole di Fonseca

Il tecnico ha commentato così il successo contro il Nizza: “Oggi era una giornata molto importante. Questi tre punti rappresentano uno step fondamentale. La prestazione è stata magnifica, anche se all’inizio abbiamo sofferto l’intensità del Nizza. La squadra è sempre rimasta equilibrata. Le 19 partite senza subire gol dimostrano la nostra solidità. Ma dobbiamo restare umili e pensare già alle prossime sfide con Strasburgo e Marsiglia“. Numeri pazzeschi quelli del Lione che ha vinto 24 gare su 33 in stagione, il 73%. 12 i cleen sheet in campionato.