Champions League: l’Inter sfida il gelo oltre al Bodo nell’andata dei playoff

UEFA Champions League: l’Inter sfida il gelo e il FK Bodø/Glimt nell’andata dei playoff. L’Inter vola oltre il Circolo Polare Artico per affrontare il Bodø/Glimt nell’andata dei playoff di UEFA Champions League. In un clima estremo e in uno degli stadi più temuti del Nord Europa, i nerazzurri puntano a mettere subito un’ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale.

Gli uomini di Chivu vengono da sei successi consecutivi in trasferta, ma i norvegesi in casa sanno esaltarsi

Oltre il Circolo Polare Artico, in un clima proibitivo, l’Inter affronta questa sera il Bodø/Glimt nell’andata dei playoff di UEFA Champions League con l’obiettivo di indirizzare subito la corsa verso gli ottavi.

Come evidenziato da Planetwin365.news, i precedenti sorridono ai nerazzurri: nelle quattro sfide europee contro club norvegesi l’Inter non ha mai perso, collezionando tre vittorie e un pareggio. Un dato che pesa sul piano psicologico, ma che non cancella le insidie dell’Aspmyra Stadion.

Bodø/Glimt, numeri da fortino all’Aspmyra Stadion

Il Bodø/Glimt, secondo nell’ultimo campionato norvegese chiuso il 30 novembre, si presenta alla fase a eliminazione diretta forte di risultati di prestigio, tra cui le vittorie contro Manchester City (3-1) e Atlético Madrid (2-1). Dal 2020 il club scandinavo ha trasformato il proprio stadio in un fortino: 32 successi in 43 gare europee certificano un rendimento interno di altissimo livello.

Inter chiamata a guidare il riscatto italiano in Champions League

L’Inter, finalista dell’ultima edizione di Champions, è chiamata anche a riscattare il calcio italiano dopo le pesanti sconfitte di Atalanta e Juventus. Il cammino nel girone è stato altalenante: vittoria a Dortmund nell’ultima giornata, ma anche sconfitte contro Atlético Madrid, Liverpool e Arsenal. Proprio il ko contro i Colchoneros, datato 26 novembre, resta l’ultima battuta d’arresto esterna in tutte le competizioni: da allora, sei vittorie su sei lontano da San Siro, sempre con la porta inviolata.

