Milan-Como, finalmente si gioca: le probabili formazioni

A San Siro va in scena il recupero della 24ª giornata: Milan e Como si sfidano tra ambizioni europee, assenze pesanti e polemiche sulla sede, con i rossoneri rilanciati dal successo di Pisa e i lariani in cerca di riscatto.

Tutto pronto a San Siro per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan e Como. I rossoneri di Massimiliano Allegri ospitano la formazione di Cesc Fabregas in un impegno infrasettimanale delicato, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Meazza.

Il Milan arriva all’appuntamento galvanizzato dall’importante successo ottenuto a Pisa, risultato che ha consentito di mantenere invariato il distacco dall’Inter capolista. Il Como, invece, è reduce dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, arrivata dopo l’impresa di Napoli in Coppa Italia che è valsa la qualificazione alle semifinali. Due stati d’animo differenti, ma stessa voglia di muovere la classifica.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
La situazione del Milan

Sul fronte formazioni, Allegri deve fare i conti con l’assenza di Rabiot, espulso nella vittorie del Milan a Pisa e quindi squalificato. In mediana spazio a Ricci e Jashari, mentre Loftus-Cheek, inizialmente candidato a una maglia da titolare come riferimento offensivo, si accomoda in panchina a causa di un fastidio muscolare. Davanti toccherà alla coppia Leao-Nkunku, con Pulisic non ancora al meglio e pronto eventualmente a gara in corso. In difesa De Winter rileva Gabbia, mentre sulla fascia destra dovrebbe essere confermato Athekame, nonostante il rientro in gruppo di Saelemaekers.

La situazione del Como

Fabregas e il Como, dal canto suo, devono rinunciare al grande ex Morata, fermato dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata contro la Fiorentina. Il terminale offensivo sarà Douvikas, supportato da Vojvoda, Nico Paz e Baturina. In difesa Diego Carlos insidia Kempf, mentre Smolcic agirà da terzino destro. Recuperati Diao e Goldaniga, ma entrambi partiranno dalla panchina.

Probabili formazione di Milan-Como

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

Le polemiche sulla gara

Un capitolo a parte meritano le polemiche legate alla possibile disputa del match a Perth, in Australia, ipotesi emersa per esigenze organizzative e commerciali. L’idea della Lega aveva sollevato forti critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori, preoccupati per lo snaturamento del calendario e per le difficoltà logistiche.

Alla fine la soluzione è tramontata e la gara si giocherà regolarmente a San Siro dopo il ritorno dell’impianto nella disponibilità di Milan e Inter, tra le mura storiche del Meazza, restituendo centralità al campo e al confronto sportivo.

