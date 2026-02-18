Milan-Como, finalmente si gioca: le probabili formazioni

A San Siro va in scena il recupero della 24ª giornata: Milan e Como si sfidano tra ambizioni europee, assenze pesanti e polemiche sulla sede, con i rossoneri rilanciati dal successo di Pisa e i lariani in cerca di riscatto.

Tutto pronto a San Siro per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan e Como. I rossoneri di Massimiliano Allegri ospitano la formazione di Cesc Fabregas in un impegno infrasettimanale delicato, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Meazza.

Il Milan arriva all’appuntamento galvanizzato dall’importante successo ottenuto a Pisa, risultato che ha consentito di mantenere invariato il distacco dall’Inter capolista. Il Como, invece, è reduce dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, arrivata dopo l’impresa di Napoli in Coppa Italia che è valsa la qualificazione alle semifinali. Due stati d’animo differenti, ma stessa voglia di muovere la classifica.

La situazione del Milan

Sul fronte formazioni, Allegri deve fare i conti con l’assenza di Rabiot, espulso nella vittorie del Milan a Pisa e quindi squalificato. In mediana spazio a Ricci e Jashari, mentre Loftus-Cheek, inizialmente candidato a una maglia da titolare come riferimento offensivo, si accomoda in panchina a causa di un fastidio muscolare. Davanti toccherà alla coppia Leao-Nkunku, con Pulisic non ancora al meglio e pronto eventualmente a gara in corso. In difesa De Winter rileva Gabbia, mentre sulla fascia destra dovrebbe essere confermato Athekame, nonostante il rientro in gruppo di Saelemaekers.

La situazione del Como

Fabregas e il Como, dal canto suo, devono rinunciare al grande ex Morata, fermato dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata contro la Fiorentina. Il terminale offensivo sarà Douvikas, supportato da Vojvoda, Nico Paz e Baturina. In difesa Diego Carlos insidia Kempf, mentre Smolcic agirà da terzino destro. Recuperati Diao e Goldaniga, ma entrambi partiranno dalla panchina.

Probabili formazione di Milan-Como

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

Le polemiche sulla gara

Un capitolo a parte meritano le polemiche legate alla possibile disputa del match a Perth, in Australia, ipotesi emersa per esigenze organizzative e commerciali. L’idea della Lega aveva sollevato forti critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori, preoccupati per lo snaturamento del calendario e per le difficoltà logistiche.

Alla fine la soluzione è tramontata e la gara si giocherà regolarmente a San Siro dopo il ritorno dell’impianto nella disponibilità di Milan e Inter, tra le mura storiche del Meazza, restituendo centralità al campo e al confronto sportivo.